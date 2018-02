Khloé Kardashian revela el sexo de su bebé y vuelve loca a su familia

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian cada día presume más detalles de su embarazo, después de algunos meses teniéndolo en secreto.

Ahora ya comparte sus rutinas de ejercicio, sus fotos modelando con su tierno ‘baby bump’, y los emotivos detalles que tiene Tristan Thomson con ella.

¿Cuál es el sexo del bebé?

Lo único que le falta compartir con nosotros a la futura mamá es el sexo del bebé. Aunque la revista People asegura que es un niño el nuevo integrante.

‘Keeping Up With The Kardashians’ también se ha vuelto una gran fuente de información con este nuevo show. Lo último que nos enteramos fueron las fuertes complicaciones que tuvo durante su embarazo. Aquí.

La reacción de sus hermanas

En la última entrega podemos ver a Kim, Khloé, y Kourtney hacen un viaje express a San Francisco en donde se revela el sexo del bebé. No se logra escuchar a través de la cámara, pero es un hecho que la noticia tomó por sorpresa a sus hermanas.

Quienes no dudaron en darle un caluroso abrazo a su hermana, mientras comentaban lo felices que se sienten por la noticia.

