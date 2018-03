¿Dominante o sumisa? Cómo eres en la cama según tu signo del zodiaco

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto):

DOMINDANTE

Ama tener la última palabra en todo, hasta en el dormitorio. Siempre querrá tener el control, porque sabe cómo lograr el mayor placer para su persona y para su pareja. Le encanta sentir la emoción de hacerse cargo y mantener el control. Si tienes una pareja nacida en esta fechas, ¡disfruta, no te vas a arrepentir!

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre):

DOMINANTE

Todo scorpio es pasión, por ello ser quien se hace cargo en el dormitorio es lo más lógico. Son personas agresiva en la cama. A Escorpio le encanta mostrar su lado más dominante a tarveñs del sexo. No es tímida en probar nuevas técnicas, el sexo es su idioma nativo.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero):

DOMINANTE

Capricornio está a acostumbrado a lanzar ordenes o que las personas de manera instintiva los sigan. Muchas veces lo hacen sin darse cuenta, pero nadie puede negar el poder de convencimiento que tienen. Le encanta tener todo bajo control, es la única manera en la que puede sentirse seguro.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):

SUMISA

Sagitario siempre está fluyendo, entonces no le importa si es quien toma la rienda en la relación sexual o es dirigida por su pareja. Puede acoplarse a cualquier situación, aunque cuando la pasión llama a su puerta es imposible contenerla. Son personas muy eróticas, quienes no pueden vivir sin la acción sexual.

DOMINANTE

Muchos creerán que Piscis es el tierno pez a quien no le gusta ser el dominante, ¡pero se equivocan! Los nacidos en este signo son personas amantes de la pasión, y se vuelven locos en la cama. Les encanta prolongar las relaciones, y siendo dominante pueden encontrar la manera de vivir muchas de sus fantasías.

Geminis (del 21 de mayo al 21 de junio):

DOMINANTE Y SUMISA

Todo, Géminis quiere todo. Puede ser sumisa si es necesario, pero se puede aburrir si se queda en eso. Debe tener lo mejor de los dos mundos. De vez en cuando le gusta ser sumisa, pero todo es parte de su personalidad caliente y fría.

DOMINANTE

Aries es signo de fuego, por ello le encanta ser dominante en el sexo. Odia cuando sus parejas no hacen lo que ellas desean. Les gusta estar a cargo para poder alcanzar le éxtasis. También es muy impaciente, por ello prefiere ser líder en la habitación. sí le gusta soltarse, peor solo cuando hay confianza y está muy enamorada.

SUMISA

Tauro es la persona más terca del zodiaco, pero dentro del sexo deja eso a un lado y se convierte en el que sigue. Se siente más cómoda siendo ella quien siga la línea que otro trazo. Es el único momento en donde no tiene que ser el jefe.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre):

SUMISA

Libra tiene un terrible problema al tomar decisiones y aferrarse a ellas. Por lo tanto prefiere dejar las cartas del asunto a manos de sus parejas. Esto no las hace menos buenas en lo que hacen, simplemente saben en qué son buenas y en qué pueden seguir al otro.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

SUMISA

Para Cáncer no es importante quién tiene el control, solamente que prevalezca la conexión emocional. Esto no quiere decir que porque no esté tomando las riendas las cosas se vuelvan menos emocionante. Ella no es tímida acerca de hablar de sus fantasías ni de lo que quiere experimentar.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero):

SUMISA

Acuario también fluye con todo en la vida, algo que no interfiere durante el sexo. Ella renuncia al control porque es una forma de escapar de su yo normal y cotidiano. Prefiere relajarse y ser consentida por su pareja.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

DOMINANTE

Está demasiado acostumbrada a ser quien está a cargo de todo y la intimidad dentro de la habitación no es la excepción. Puede comenzar fluyendo pero llegará un punto en donde sea ella quien vulva a ser la guía dentro de la relación sexual.

