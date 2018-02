Gabriel Soto pide una prueba de ADN del hijo de Marjorie de Sousa

Cuando la ruptura entre Marjorie de Sousa y Julián Gil salió a la luz, el tercero en discordia señalado por varios medios de comunicación fue Gabriel Soto, quien fue relacionado sentimentalmente con la actriz, pese a estar casado con Geraldine Bazán.

Una revista de circulación nacional afirmó que Gabriel era el verdadero padre del Matías, situación que no fue bien recibida por el ex de Geraldine Bazán, quien después de que se diera a conocer que no tienen ninguna relación con el pequeño de Marjorie.

De acuerdo a lo señalado por medios nacionales, Gabriel solicitó la prueba para presentarla ante el juez que lleva la demanda contra la revista que afirmó era el padre, pero parece que esto no fue bien recibido por la actriz, Marjorie de Sousa, quien señaló es improcedente que alguien solicite tan personal de un menor.

“Es una solicitud irresponsable, improcedente. No tiene por qué venir a solicitar una prueba de ADN. Una tercera persona no tiene derecho para venir a meterse con un menor de edad,” dijo Alma Pellón, abogada de la actriz.

