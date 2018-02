Rompió el silencio la mujer clave en el supuesto conflicto de Kel con Vesta

Preparacionpara gala !! #k3lcalderon hermosa! disfrutá, sos linda persona, diosa, tu chico te acompaña, tus amigos te adoran y la gente te quiere Rómpe la red carpet ✨ . Te quiero! #merd

A post shared by Charlie (@charlie.mua) on Feb 17, 2017 at 5:07pm PST