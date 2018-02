Los 4 signos del zodiaco más incomprendidos en el amor

1. VIRGO

Los Virgos son posiblemente los signos del zodíaco más autosuficientes. También abordan la mayoría de las relaciones desde una posición muy analítica y casi directiva. Incluso si no es intencional, ellos mantienen distancia hasta que estén seguros de poder confiar en el otro. Por lo tanto, no son las personas más fáciles de amar. Para que un Virgo ame a alguien, tienen que dejar caer sus muros y abrirse, lo cual no está en su naturaleza. Una vez que son socios increíbles, pero definitivamente pueden tomarse un tiempo para que lleguen allí.

2. ESCORPIO

Los Escorpio tienden a no saber lo que quieren. Fluctúan entre el calor y el frío como locos y les hace realmente difícil leer y luego, emocionalmente. Un Escorpión puede ser un compañero increíblemente agotador para estar con lo cual es por lo que a menudo se encuentran dentro y fuera de las relaciones. Francamente, hasta que un Escorpio madure emocionalmente, simplemente no están listos para una relación real.

3. SAGITARIO

No hay signos más frívolos, impulsivos y por todo el lugar que un Sagitario. De alguna manera, esto los convierte en socios muy emocionantes y con quienes estén nunca se aburrirán. Pero por otro lado, hace que sea casi imposible establecerse. Están constantemente persiguiendo lo siguiente, la próxima aventura, la próxima adrenalina. No pueden quedarse quietos y eso a veces no es muy propicio para las relaciones. Un Sagitario solo se sentirá satisfecho cuando encuentre a alguien que no solo lo persiga, sino que corra junto a ellos.

4. ACUARIO

Los acuarios son personas privadas, por naturaleza, reservadas. No están dispuestos a abrirse y permitir que la gente ingrese no está en absoluto en su naturaleza. Puede ser difícil leer Acuario, que mantiene una distancia entre ellos y la mayoría de las personas. Un Acuario necesita a alguien en quien pueda confiar y se sienta cómodo siendo vulnerable para poder entrar y enamorarse.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO