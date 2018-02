La razón por la que nunca saldrás de la 'friendzone', según tu signo

Estar enamorada de una persona y que te trate como una amiga puede ser devastador, pero aunque no lo creas, tu signo del zodiaco tiene cierta influencia en ello. Todas hemos estado ahí, pero probablemente nunca has considerado la razón por la que te quedas ahí.

No te sientas mal, saber en qué estás fallando te inspirará para darle un giro al asunto. De hecho, que esa persona te considere amiga significa que tienes muchas cualidades, sólo tienes que aprender a darles una nueva dirección y así hacer que muera por ti.

Aries

Eres despreocupada, enérgica y espontánea, por eso, te ven como alguien perfecto con quien salir casual. Esas son también las cualidades queridas de un amigo que todo el mundo busca así que definitivamente eres un gran partido. Si no marcas la línea entre "ser buena amiga" y "ser la novia perfecta" entonces te quedarás en la friendzone por siempre.

Tauro

Eres confiable AF, Acuario. Recibe una llamada a las 2 a.m. porque tu amigo necesita un viaje a casa? Usted está allí antes de que incluso cuelguen el teléfono.

Sin embargo, cuando estás aplastando a alguien, Tauro, esa fiabilidad no siempre se traduce en "D * mn, ella sería una buena novia". A veces, es más como si fuera su celebridad para cerveza pong. Y porque eres muy paciente, esperarás, pero no esperes nada que no sea prometedor. Alguien más merece enormemente tu dedicación.

Géminis

La idea de que te guste esta persona es lo que te empuja hacia adelante y hacia atrás. Les muestras dos lados diferentes porque realmente no estás segura de muchas cosas. De algún modo te encuentras en zona segura y eso no está mal, pero es momento de que aclares tu mente y vayas por lo que quieres. Esa persona no estará ahí para siempre y cualquiera podría ganarte terreno.

Cáncer

Tus emociones juegan sucios trucos sobre ti. Te preocupas por esa persona y por ende, te tiene la confianza suficiente como para que veas su lado más sensible. Lo malo es que te asusta que sepa tus sentimientos. A veces también puedes ser tan explosiva que lo ahuyentas y eso se convierte en un ciclo vicioso. Trata de controlar tus emociones y dejar las cosas en claro.

Leo

Eres una persona muy admirable, pero muchos no están preparados para la forma que tienes para manejar las cosas. Suena muy tonto, pero las personas se alejan de personas increíblemente cómodas y seguras de sí mismas. Si esa persona se intimida por ti, recuerda que no tienes que bajar tu nivel para agradarle a alguien, sigue siendo tu misma y llegará quien te ame como mereces.

Virgo

Te cuesta trabajo aceptar tus emociones hacia los demás. Se necesita paciencia y realmente ver esos sentimientos en reciprocidad para que puedas participar. Puede que te encuentres en la friendzone porque quieren que tomes el primer salto, pero no vas a jugar si no hay nada prometedor.

Libra

Eres genial para mantener la paz, pues evitas discutir lo mas posible. Esta actitud relajada tuya puede hacerte ver muy frívola, ¿cuál es el problema? Es fácil sentirse cómodo con alguien que mantiene el equilibrio y apenas discute. Es una gran calidad de amigo pero es difícil imaginarte como pareja. Tranquila, hay tanta gente que necesita tu lado zen y fuerte como algo más que amistad.

Escorpio

Te contarán todos sus secretos, y como eres tan bueno manteniéndolos, seguirán confiando en ti. Expresas tus emociones, pero no de una manera sincera, así que es difícil que el otro se entere que te mueres por él. De hecho, eres tan bueno para guardar los secretos de otras personas, que es posible que hayas olvidado compartir algunos de los tuyos. Habla ahora o calla para siempre.

Sagitario

Tu optimismo y perspectiva de la vida son grandes tesoros para los demás. ¿Quién no querría escuchar esos puntos de vista filosóficos y hablar toda la noche sobre los conceptos y la vida en general? Tienes grandes ideas cuando se trata de tu relación ideal con esta persona, pero es posible que no estén listos para ver el panorama general. Si no pueden ver lo que ves, probablemente no necesiten verte en absoluto, y estarás mejor sin ellos.

Capricornio

Es difícil que te enamores tan profundo de alguien pero a veces no puedes frenar a tu corazón. Esperas la misma lealtad que les das a las personas para que la devuelvan, y cuando no lo es, por supuesto dudas. Está bien que a veces te quedes en la friendzone porque si no estás dando el paso definitivo, significa que no estás segura y por ende, no es para ti.

Acuario

Acuario, eres uno de los mejores oyentes que hay. ¿Quién no querría sentirse completamente escuchado y entendido? Pero debido a que puedes negar cómo te sientes realmente, puedes enviar señales que no son. Por suerte, tus acciones hablan más que las palabras, y te acercan a tus objetivos. Lo malo es que a veces no puedes dar el gran paso porque te quedas en la palabrería.

Piscis

Encuentras un elemento artístico en todo, que casi siempre lo llevas a un estado de desintonización de la realidad, y confías en cualquier persona que pueda atraparlo en este estado eufórico. Sin embargo, cuando se rompe esa confianza, no estás volviendo a abrir las puertas de inmediato. Eventualmente, alguien nunca querrá romper su confianza.

