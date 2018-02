Así se ven los personajes de Malcolm el de enmedio 17 años después

¿Recuerdas a al elenco de Malcolm el de en medio? Aunque el show terminó en 2006, todavía recordamos a los actores que nos hicieron reír en la serie. A continuación te mostramos como se ven actualmente.

Bryan Cranston

El actor interpretaba a Hal Wilkerson, el padre de Malcom , una vez que el programa terminó, Cranston hizo apariciones en Padre de familia, How I met your mother y la película Little Miss Sunshine. Sin embargo fue en 2008 cuando ganó mayor fama al interpretar al traficante Walter White en la serie Breaking Bad, papel que lo hizo merecedor a cuatro premios Emmy

Christopher Masterson

Masterson interpretaba a Francias Wilkerson, el hermano mayor de la familia. desde que el programa terminó, el actor decidió seguir los pasos de la Scientología y se retiró temporalmente de la televisión, hasta que en 2011 regresó haciendo apariciones en las series White Collar, Men at Work y Heaven para posteriormente incursionar en el ámbito musical como DJ.

Erik Per Sullivan

El más pequeño de los Wilkerson, Dewey, tenía sólo diez años cuando se incorporó al programa, sin embargo una vez que el programa llegó a su fin el actor que ademas sabe tocar el piano y habla sueco, decidió continuar su educación en la universidad del Sur de California en Los Ángeles y se ha mantenido fuera de los reflectores.

Justin Berfiel

El actor que daba vida a Reese Wilkerson hizo una aparición en 2006 en la serie de televisión Son of Tucson y poco después cambió a los reflectores para concentrarse en la producción y la escritura, en 2010 tomó el puesto de jefe creativo de Virgin Producer, compañía que desarrolla y produce proyectos cinematográficos y televisivos.

Jane Kaczmarek

La actriz que protagonizaba el papel de Lois Wilkerson ganó siete premios Emmy por su interpretación en el programa, así como un Golden Globe. Una vez que el show terminó, Kaczmarek continuó trabajando en la televisión participando en mas de quince programas.

Frankie Muniz

El actor que interpretaba a Malcolm gozó de la fama que su personaje le brindó haciendo apariciones en otros programas para adolescentes. Una vez que el programa que protagonizaba acabó, Muniz continuó con su carrera de actuación al mismo tiempo que incursionó en el deporte automovilístico. El intérprete también sufrió algunas complicaciones con su salud por los que tuvo que permanecer bajo vigilancia medica durante un tiempo, sin embargo se ha recuperado y continua activo en las redes sociales.