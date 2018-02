4 cosas que las mujeres inteligentes hacen para disfrutar su vida sin importar su edad

Hoy en día, las mujeres no nos preocupamos por las mismas cosas que nuestras abuelas, incluso nuestras madres. Las prioridades han cambiado y las sociedades han evolucionado. Lo que parecía vital e indispensable para ellas, no lo es para nosotras. Lo importante es disfrutar cada etapa de nuestras vidas aceptando nuestra edad y reconociendo los triunfos que llevamos a cuestas. Recuerda, siempre que cada una tiene su ritmo y a todas nos llega nuestro momento ideal para desarrollarnos en cada etapa de la vida. Mientras tanto, te dejamos varios tips que puedes tomar en cuenta.

Sonríe

No olvides que la energía que proyectas es la que recibes. Sonríe siempre, a pesar de las dificultades. Hasta los momentos más oscuros terminan mostrándote un resplandeciente arco iris, nada es para siempre. Mantente firme y recuerda que siempre puedes ganar experiencia y fortaleza ante distintas situaciones

No te preocupes, ocúpate

Si el problema no tiene solución no te preocupes. Si la tiene, ocúpate. A veces nos dejamos llevar por la del momento, pero una vez que sabemos separarla de la racionalidad podemos conseguir la solución que esta justo frente a nosotras. Ocúpate de ti y de mantenerte siempre lista para cualquier oportunidad.

Traza metas a corto plazo

Queremos comernos el mundo, pero debemos organizar el tiempo y ser honestas con nosotras mismas. Traza metas a corto plazo que puedas cumplir y que poco a poco vayan sumando a ese gran sueno que deseas lograr. Separa el trabajo de tu vida personal, no te compares y mucho menos te frustres porque tu mejor amiga ha logrado cosas que tu no. Seguramente tu has logrado cosas que ella aun no logra. Ten paciencia.

Vive y disfruta el camino

No hay nada mejor que disfrutarse el camino. Viaja, baila, comparte, llora y vive cada etapa de tu vida porque no volverán. No le quites la picardía y la adrenalina a cada momento. Ponte tu mejor sonrisa y viste tu mejor actitud, seguro te abrirán muchas puertas.

