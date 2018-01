Fluye en abundancia

Sin duda alguna, la economía se ha visto grandemente afectada, no solo en nuestro país, sino también mundialmente. Y somos muchos los que nos hemos visto obligados a hacer ajustes y cambios en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestros bolsillos, y a ser mucho mas cuidadosos.

Por mi parte, gracias a Dios, siempre he sido una mujer bastante cuidadosa y comedida a la hora de gastar e invertir mi dinero, pero de igual forma, como madre soltera y cabeza de mi hogar, he hecho mis ajustes.

Ahora…, hay algo en lo que siempre he creído y quisiera compartirlo con ustedes porque me ha dado resultados muy positivos. Y es que, a pesar de cualquier situación económica que estemos atravesando…. en nuestra mente no deben faltar los pensamientos de abundancia. Creo que, mientras fluimos en abundancia, mantenemos la abundancia en nuestra vida.

Puede sonar raro o contradictorio decir que debo pensar como si hubiera mucho cuando mis ojos ven poco, pero ahí está el truco, la clave, porque se trata de creer. Se trata de fe y de mantener un corazón siempre positivo. Atraemos aquello que pensamos y visualizamos, y si me veo con poco, tendré poco. Eso aplica para la salud, la vida personal, las nuevas oportunidades, en fin, para TODO.

Una manera de fluir en abundancia es que, tal vez, no tengas mucho presupuesto para tu almuerzo de esta semana, pero dentro de lo que tengas, decides bendecir a alguien invitándolo a almorzar. Claro está, lo invitas a un lugar donde puedas pagar. Pero nada más el hecho de compartir lo poco que tienes será de gran bendición para tu vida. Este fue solo un ejemplo, porque existen mil formas en las que puedes fluir en abundancia, y yo te aseguro que no te faltará NADA. Siempre habrá porque la vida siempre nos devuelve el doble o el triple de lo que damos a los demás.

Muévete como si ya tuvieras lo que anhelas. Nunca olvides que si fluyes en abundancia, mantendrás la abundancia. Piensa en grande siempre, apoya a otros, bendice a alguien de vez en cuando y te lo aseguro…: nunca faltará NADA en tu casa. Los Amo.

