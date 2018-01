Por Rocío Chacón

A mis 30 años he llegado a la conclusión de que las mujeres a veces pecamos de inocentes. ¿Por qué lo digo? Porque con regularidad caí en el error de contarle todo, absolutamente todo, a mi chico y en varias oportunidades por esa inocencia terminó alterado conmigo por mi forma de actuar o por alguna decisión que tomé. Y fue ahí cuando me pregunté: ¿por qué mejor no que quedé callada?.

Estoy segura de que esta escena te parece muy familiar, así como estos hábitos tóxicos que crees que benefician a tu relación de pareja, pero la realidad es que NO.

1. Decirle a tu pareja que lo es todo para ti

¡Es una falacia que ni tú te las crees! Al insinuarle a un hombre o mujer que “lo es todo para ti”, le estás diciendo que el resto de tu vida no tiene importancia, que sin él o ella serías incapaz de seguir viviendo. Aunque parezca romántico, no lo es. Incluso puede que lo estés presionando a tal extremo de que lo comprometas a decirte lo mismo sin sentirlo de verdad.

2. Escribirle o llamarlo todo el día

Ok, ok… en una relación de pareja debe existir comunicación, pero de ahí a llamarlo cada hora es otra cosa. Le puede parecer detallista en la etapa en la que apenas se están conociendo, no así cuando llevan meses y tu actitud con tu teléfono se intensifica cada vez más.

La autosuficiencia emocional es muy útil, así que no deberías depender de la compañía o aceptación de tu pareja para cada pensamiento que tengas.

3. Solicitarle a tu pareja que arregle tus problemas

Tienes que entender que tu chico no es responsable de tu bienestar emocional. Si estás pasando por una situación complicada y crees que no estás siendo comprendida por él porque prefiere salir con sus amigos antes de quedarse contigo, es porque esperas que él te solucione tus problemas. Culparlo de que no quiera hacerlo es egoísta y das indicios de que no eres una mujer independiente.

No se trata de que te deje sola porque al final son una pareja y deben apoyarse en todo momento, pero tampoco que se convierta en un esclavo emocional del que puedes disponer cuando te plazca. En algún momento se aburrirá y terminará diciendo “adiós”.

5. Intentar hacerlo feliz antes de serlo tú

“No es que mi felicidad dependa de ti. Es que mi felicidad te incluye a ti”, ese es el lema con el que tienes que ir por la vida. Antes de intentar hacer a una persona feliz, tienes que haber encontrado lo que te hace feliz a ti.

6. Hacerlo todo en pareja

¡Qué cansado! A cualquier mujer le hace falta salir con sus amigos sin freno de mano incluido, ya sea novio, esposo o amante. Cuando lo haces, no te censuras y eso te libera del estrés.

Si cometes el error de creer que todo lo que haces tiene que ser con él, te volverás dependiente por más que lo evites.

7. Querer vivir en un cuento de hadas… ¡ESTO NO EXISTE!

No presumas de que tu vida en pareja es perfecta con gestos románticos y muestras de afecto en público porque al tiempo lo que provocarás es que él quiera salir corriendo. Y lo hará…

8. Ser sincera SIEMPRE

Lo que te confesé al inicio. Tu pareja no tiene por qué enterarse si tu jefe está haciendo puntos contigo. Si amas a tu actual chico, no tendrás problema de ponerle un alto a ese que quiere convertirse en tu nuevo novio. En situaciones como estas, es mejor que le permitas vivir en la ignorancia, por su tranquilidad y la tuya. ¡No es bueno abrir al 100% la caja de Pandora!

