Así serían tus vacaciones ideales, según tu signo del zodiaco

Si ya estás cansada de la rutina y de tener que lidiar con el estrés de la ciudad todos los días, quizá es momento de que hagas un espacio en tu agenda y planees tu viaje ideal, basándote en tu signo del zodiaco. Aunque no lo creas, los astros son sabios y muy certeros cuando se trata de encaminarte a lo que te hará feliz.

Aries

Aries anhela la conquista. Necesita explorar y disfrutar de los deportes que eleven su adrenalina pues es altamente competitivo. Sus vacaciones ideales son en algún lugar diferente y fresco que salga de lo trillado. Le gusta estar rodeado de otros y hacer nuevos amigos. Tendrá éxito cuando se trata de conocer gente nueva durante sus viajes pues es espontáneo. Disfruta siendo activo y físico; quedarse quieto simplemente no es una opción ni tampoco seguir un itinerario.

País recomendado: Nueva Zelanda.

Actividades: buceo, paracaidismo, excursiones en grupo, deportes competitivos y voluntariado.

Tauro

Tauro tiene que ver con el placer y le encanta sentirse mimado. Como un signo sensual y sensorial, tienes la paciencia para tomar la vida como un cóctel largo y tendido. Todo lo que promete relajación suena un plan perfecto. Un 5 estrellas todo incluido que tenga playa, piscina y spa es ideal, ya que es un refugio escondido donde puedes estar sola y disfrutar. No necesariamente necesitas estar rodeada de personas; de hecho, la soledad puede ser un requisito previo. Cuando se está en un país nuevo, disfrutas de la comida y la bebida local. Odias que te apresuren y te molesten y debes quedarte solo para explorar a tu propio ritmo.

Actividades: Salidas de spa, degustación de vinos, mercados de alimentos, contemplar la vista, observar a la gente, deleitarse con delicias locales.

País recomendado: Italia

Geminis

Géminis es un signo de aire social que ansía variedad y cambio. Es probable que te aburras muy rápido con unas vacaciones que se llevan muy bien: necesitas un viaje que fluye y fluye. Disfrutas de viajes por carretera y vacaciones que prometen exploración y una sensación de viaje. Probablemente le gustará seguir moviéndose, saltando de ciudad en ciudad y no quedarse en un solo lugar.Debes aprender para que la historia, la cultura y la vida silvestre alimenten tu intelectualismo. Un lugar que transforme su perspectiva y alimente su curiosidad lo energizará. Odias las vacaciones en las que pasas demasiado tiempo solo o en vacaciones que se mueven a paso lento.

País recomendado: viaje por carretera por todos los Estados Unidos.

Actividades: equitación, fogata en campamento, safari africano, viajes por carretera, visitas educativas y hacer nuevos amigos.

Cáncer

Cáncer simplemente adora estar cerca del agua. Hay algo en el agua que te refresca y te da energía. Cáncer percibe las vacaciones como tiempo para pasar con la familia y amigos cercanos para que puedan crear recuerdos juntos. Sentimental y espiritual, te gustan los lugares hermosos que se sienten como un hogar lejos del hogar o que pueden enseñarte algo significativo. Para ti, las vacaciones suelen ser una forma de recargar tus baterías. Tendrá que viajar con algunas comodidades hogareñas para ayudarlo a establecerse. Lo ideal es despertar a una deliciosa comida, leer un buen libro, disfrutar de una copa de vino tinto, rodeado de seres queridos. Odias el ruido y las multitudes.

País recomendado: Grecia.

Actividades: navegar, nadar, leer, aprender sobre la historia de un país, ir de compras y pasar tiempo en la playa.

Leo

Leo es fundamentalmente un letrero perezoso al que le gusta divertirse al alcance de la mano. La conveniencia se adapta al suelo. Disfrutas de que te rindan culto y te hacen sentir especial. Te encantaría quedarte en algún lugar con servicio a la habitación, camareros sofisticados y estimulación instantánea. También tienes una gran necesidad de compañía y necesitas la calidez y el juego que proporciona la socialización. Tanto si eres un gran fiestero, entusiasta de la comida o un animal, es probable que tengas mucha pasión por lo que amas. Un líder natural, es posible que desee explorar nuevos territorios con una multitud entusiasta detrás de usted.

País recomendado: Dubai

Actividades: Visitas a pie, paseos en barco, buena comida, masajes mimos, servicio a la habitación, ser atendidos, teatro, actuación y aprender una nueva habilidad.

Virgo

Virgo es un letrero bastante regimentado al que le gusta viajar con una larga lista. Es probable que haya planificado hacia dónde se dirige, qué está haciendo y todos los detalles finos mucho antes de que se vaya. Disfrutas la preparación y la planificación; te dan confianza y te ponen en el camino correcto. Obtiene una enorme satisfacción al marcar algo de su lista de cosas por hacer. La idea de una Lista de Aventuras está a la vuelta de la esquina. Virgo toma en cuenta la higiene, la limpieza y la eficiencia. Usted será el que todos busquen medicamentos, protector solar y otras necesidades. Prefiere programar su tiempo en lugar de optar por la espontaneidad. Virgo's son relajantes activos; tu cerebro necesita pensar, aprender o analizar. ¡Incluso puede completar proyectos mientras viaja!

No me gusta: Un día de fiesta en el que simplemente toma el sol y toma un cóctel se siente insatisfactorio. Cualquier cosa ruidosa, desordenada o no planificada te saca de las colmenas.

País recomendado: Escandinavia.

Actividades: Salidas de spa y tratamientos, visitas históricas, recorridos a pie, aprendizaje del idioma local.

Libra

Cultivado, refinado y artístico, adoras el arte, la arquitectura, la historia, la cultura y la belleza. Podrías caminar por las galerías de arte y los museos durante horas. Impresionado por el pasado, le gusta comprar ropa, recuerdos e ingredientes magníficos. Te encanta traer regalos y recuerdos para tus seres queridos, especialmente si son cosas que no puedes conseguir en casa. Algo del agrado de las personas, si viaja con un grupo puede tener dificultades para hacer lo suyo, prefiriendo no mover el barco. Es muy probable que tengas un romance de vacaciones. Es fácil para ti ser arrastrado por la grandeza de tu entorno. Usted prefiere un grado de lujo y elitismo, por lo que puede verse atraído por hermosos hoteles en lugar de hostales.

País recomendado: Sur de Francia.

Actividades: galerías de arte, ópera, teatro, compras de ropa de moda, tours y actividades en grupo, todas las formas de entretenimiento, vida nocturna, jacuzzis y masajes.

Escorpio

Disfrutas de la pasión, la privacidad y la independencia son muy importantes para los nativos de Escorpio. Usted, más que cualquier otro signo, le gusta viajar solo. Viajar es una oportunidad para que usted se conozca mejor a usted mismo y a los demás, y disfruta de poder hacer lo suyo. Te gusta prepararte y planear hasta cierto punto, pero también disfrutas viendo lo que se te presenta y tienes el coraje de quedarte atrapado en una gran aventura. Amas un buen misterio y puede que te guste ir a lugares que no suelen visitarse. Tu extremismo de todo o nada le da visión de túnel de viaje. Serás el que está comiendo escorpiones, haciendo trekking en Perú o visitando a los lugareños. Quieres ver la vida a través de los ojos de los demás.

País recomendado: China.

Actividades: correr maratones, deportes extremos, fotografía, viajes en solitario, buceo, voluntariado y desentrañar secretos.

Sagitario

Eres un viajero nacido. Está en tu sangre. Representado por el centauro, necesitas explorar el mundo. Espiritual y verdaderamente humanitario, eres bastante feliz de viajar solo o con amigos, pero puedes recoger amigos fácilmente en el camino. Es posible que te atraiga viajar para encontrar significado en tu propia vida o para descubrir más acerca de quién eres y de qué estás hecho. Usted valora los derechos de los seres humanos de todo tipo, por lo que puede quedar atrapado en causas, obras de caridad o voluntario con niños o animales. Eres el tipo de viajero que se irá por 6 meses y regresará 10 años después. Es muy fácil para viajar convertirse en una forma de vida para usted. Fácil y jovial, puede viajar en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Todo lo que necesitas es una mochila.

País recomendado: Tailandia.

Actividades: mochilero, paracaidismo, equitación, camping, parapente, correr y bucear.

Capricornio

Capricornio viajan como un proyecto y reúnen todos sus recursos y conocimientos para hacer que el viaje sea perfecto. Puede planear un gran viaje por un año o más antes de hacerlo, asegurándose de que tiene el dinero y de que es el momento adecuado. En general, te gusta tener un horario para saber qué notas tocar en el camino. Planificará sin piedad todos y cada uno de los elementos de su viaje, teniendo en cuenta los hermosos restaurantes, bares y lugares de interés. A los capricornianos les gusta trabajar por sus recompensas, por lo que viajar puede ser una oportunidad para tratarte con exceso. Puede atiborrarse de una manera que no lo haría en casa.

País recomendado: Suiza.

Actividades: alojarse en un chalet, la arquitectura, la historia, la verdadera relajación, ir de compras, comer, leer los documentos y ver las montañas.

Acuario

Excéntrico, poco convencional y rebelde, Aquarius está feliz de viajar solo y no les importa si recogen o no a sus amigos en el camino. Su tendencia obstinada significa que hará lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo. No tiene ningún problema con respecto a dónde duerme o cómo viaja. Eres igual de feliz durmiendo bajo las estrellas como si estuvieras en un magnífico hotel. Serás el primero en probar algo nuevo en la escena del viaje. A diferencia de otros signos, probablemente no regrese a los lugares en los que ya ha estado. Después de todo, el mundo es un lugar grande y tienes mucho que explorar por hacer. Volver al mismo lugar año tras año no es para ti, ni es nada típico ni rutinario.

País recomendado: Madagascar.

Actividades: natación, viajes en solitario, obras de caridad, viajes científicos, selvas exóticas, vida silvestre y cualquier cosa excéntrica o peculiar.

Piscis

Místico y suave, viajar puede ser abrumador para ti. Cuando viajas, no se trata tanto de lo que haces, sino de lo que sientes. Arte, cultura, historia y belleza natural significan mucho para ti. Te alegra observar a la gente, aprender el idioma y escapar a la fantasía del país en el que habitas. Le gusta viajar con otros, pero necesita mucho tiempo para descansar, relajarse y recargar. Viajar es casi siempre una medida temporal para ti, ya que eres un hogareño de corazón.

País recomendado: Mauricio.

Actividades: asuntos espirituales, cultura, historia, arte, poesía, observación de personas, vino, belleza natural, lectura y yoga.