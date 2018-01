3 signos del zodiaco que pasarán un momento difícil este año

Este 2018, mientras que algunos signos del zodíaco tendrán mucha suerte en diferentes aspectos de la vida, otros podrían experimentar angustia. Esto no significa que uno tenga más o peor suerte que el otro, sino que simplemente los planetas no parecen estar trabajando a su favor como con otros. Al final, todo es una cuestión de percepción y a veces, cuando el universo parece estar en tu contra, en realidad sólo intenta darte una lección. Cada vez que experimentas desamor o duna desilusión, en realidad sólo estás estimulando un nuevo crecimiento.

Entonces, si encuentra a tu signo en esta lista, no te desesperes. Considera el 2018 como el año en que las estrellas te envían un amor real y serán una guía para alcanzar lo que quieres. La angustia es una de esas cosas que necesitas experimentar para conocer la pérdida, y la pérdida es realmente la única forma en que puedes obtener algo de sabiduría.

Geminis

Saturno regresó a Capricornio desde finales de 2017 lo que significa que durante una temporada tendrás que repensar las formas en que abordas el amor y las relaciones íntimas. Específicamente para Géminis, eso significa que Saturno evitará que siga sus viejos hábitos de buscar su reflejo en otra persona para entonces tener que enfrentarse a sí mismo.

Los Géminis a menudo se buscan a sí mismos en la otra persona. Este signo es tan bueno para proyectarse sobre otras personas que, tan pronto como se enamoren, cambiarán su vida entera por esa otra persona. Pero este hábito es similar a intentar forzar una pieza en un espacio vacío del rompecabezas. Durante la mayor parte de 2018, Geminis aprenderá a completarse solo aunque eso lo llevará a conocer a su alma gemela, incluso si este año todo pinta de lo peor.

Libra

Este es el año en que aprendes que no importa cuánto intentes equilibrar las escalas, Libra, la vida no siempre es justa. Este adagio que te han repetido desde la infancia a menudo te frustra, pero recuerda, si las cosas se equilibran solas, no te necesitaríamos. Es solo a través de la experiencia de desequilibrios repetidos que podrá ver claramente las formas en que sus escalas internas están desalineadas. Este año se trata de nivelar tu paisaje emocional.

Este año será un poco como una excavadora para ti. Habrá varias rupturas durante 2018 que terminarán haciendo que tu corazón se aplaste. Probablemente perderás algo de fe en aquello que pareció haber funcionado siempre a su favor. Aunque idealices la armonía, Libra, reconoce que el caos también tiene un papel que jugar. No puedes ser amable todo el tiempo. A veces, tienes que luchar por tu propio equilibrio interno. Una vez que puedas estar en armonía con el caos de tu entorno, podrás compartir tu sabiduría con todos los demás.

Escorpio

La mayoría de las veces, tú eres el que rompe tu propio corazón, Escorpión, aunque podría ser más fácil culpar a otros por tus heridas. 2018 te está cobrando por ponerte a cargo de tu aguijón. Los eventos que se desarrollan a principios de año te tentarán a atacar con tu lengua envenenada, alejando a todos los que te rodean. Si no aprovechas tu energía destructiva, tienes el potencial de causar un daño irreparable que te lastimará más.

La otra cara de la muerte de Escorpio es tu poder de regeneración. No es que las pérdidas no sean necesarias; es que los planetas quieren que seas muy claro contigo mismo acerca de lo que realmente quieres arrojar. Con frecuencia, las ramas necesitan ser cortadas para hacer espacio para un nuevo crecimiento. Pero debes ser muy cuidadoso con tu poda este año. No todas esas ramas desnudas son muertas. Asegúrate de dejar algo para que se vuelva verde al final del año, cuando experimentes tu primavera.

LEER MÁS

Nueva Mujer 5 formas de limpiar el aura de energías negativas Hay personas que pueden drenar nuestra energía en el colegio, trabajo o en el hogar, haciendo que nuestro estado de ánimo decaiga

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO