Globos de Oro 2018: 5 razones por las que las famosas vestirán de negro

Cada año la temporada de premiaciones supone un desfile de moda, estilismo y tendencias. El 2018 inicia diferente, los Globos de Oro prometen convertirse en un evento político en el que se denunciará el acoso sexual del que han sido víctima las mujeres y los hombres de Hollywood.

A través de la cuenta de Instagram Times Up Now, que tiene como objetivo evidenciar la violencia que las mujeres viven, no sólo en el cine, sino en el mundo.

Globos de Oro 2018: las mujeres alzan la voz

Las mujeres que trabajan en puestos ocupados por hombres, experimentan niveles más altos de acoso sexual en comparación con las ocupaciones dominadas o en equilibrio por mujeres.

En los últimos 10 años, solo el 4% de las películas más taquilleras fueron dirigidas por mujeres. Solo 7 de esos directores eran mujeres de color.

Una de cada tres mujeres entre los 18 y 34 años ha sido acosada sexualmente en el trabajo. El 71% de ellas no lo informó.

Cerca de la mitad de los hombres piensa que las mujeres están bien representadas en roles de liderazgo, 1/3 de las mujeres piensa lo mismo. La realidad es que sólo uno de cada 10 líderes mayores es una mujer.

Porque se acabó el tiempo del silencio.

Porque se acabó e tiempo de esperar.

Porque se acabó el tiempo de la discriminación.

Porque se acabó el tiempo del acoso.

Porque se acabó el tiempo del abuso.

El domingo las famosas vestirán de negro como signo de solidaridad hacia todas las mujeres y los hombres, que sin importar el lugar de donde son, han sido silenciadas, discriminadas, acosadas o abusadas

