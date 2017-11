¿Kylie Jenner ya está preparando su propio 'baby shower’?

El fin de semana pasado Kim Kardashian compartió con sus seres más cercanos una fiesta en honor del próximo integrante de la familia y no, no se trató de una fiesta para los supuestos hijos de Khloé o Kylie, sino para el bebé que espera junto a Kanye a través de un vientre subrogado.

A raíz de esa fiesta y de las fotos que los paparazzis lograron captar de la misión en la que Kylie Jenner vive, llegaron a la conclusión de que la joven empresaria está organizando su ‘baby shower', pues pudieron captar imágenes aéreas de la casa en las que se ve una ambientación rosa en la piscina, así como algunos sillones y decoración alusiva al tema.

Recordemos que , de acuerdo a sus fans, el bebé de la menor del clan será una niña, sexo que fue revelado a través de un manicure que lució en su cuenta de Snapchat.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Nov 1, 2017 at 12:47pm PDT

This picture doesn't look photoshopped to me. Guess who's expecting a girl @KylieJenner #kyliejennerpregnant pic.twitter.com/aeN0VUvvsy

— Sepa (@fkgprivt) November 9, 2017