Quito se prepara para recibir a Emilia Mernes: la voz que está cambiando el pop latino

Este 15 de agosto, Quito vivirá una noche inolvidable, Emilia Mernes se presentará en el Coliseo General Rumiñahui con su explosivo Emilia Tour 2025. Pero antes de verla brillar en el escenario, vale la pena conocer la historia real de esta estrella, una mujer que salió de un pequeño pueblo argentino a llenar estadios en todo el mundo.

PUBLICIDAD

De Nogoyá al mundo: una chica con hambre de más

María Emilia Mernes, de padres panaderos, nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Argentina, una ciudad pequeña que nunca pudo contener la fuerza de su ambición.

Antes de los reflectores, Emilia trabajaba en una panadería. Pero incluso allí, entre harina y madrugadas, sabía que su destino estaba más allá de las fronteras de su pueblo. Comenzó modelando ropa juvenil, lo que le permitió viajar y explorar un mundo que sentía suyo.

Emilia se ha inspirado en grandes como Beyoncé, Britney Spears, Shakira, Thalía y Paulina Rubio, pero lo suyo no es imitar, sino redefinir el poder femenino sobre el escenario. Ha tomado clases de baile, Empezó a estudiar literatura en la universidad y fue en ese proceso de explorarse y perderse donde encontró su verdadera voz.

Emilia Mernes Fotos: Ig / @emiliamernes

“¿Por qué no estás cantando profesionalmente?”, le dijo un amigo una noche entre risas y canciones. Esa pregunta le cambió la vida. Emilia dejó atrás el miedo, entró a estudiar música y empezó a subir videos a Instagram, hasta que la vida la sorprendió con un mensaje: era Rombai.

Así fue como en 2016, se unió a la banda Rombai, donde comenzó a hacerse un nombre con temas como “Cuando se pone a bailar”. Pero no se conformó, quería más, soñaba más grande, así que, más adelante se lanzó como solista.

Su primer sencillo, “Recalienta”, no solo mostró su talento, sino que anunció la llegada de una nueva estrella del pop latino.

PUBLICIDAD

Rompiendo esquemas, barreras y récords

Hoy, Emilia participa en colaboraciones junto a artistas como Los Ángeles Azules, Duki, Nicki Nicole y Tini. Así se ha posicionado como una de las voces más potentes del pop urbano en español.

Su éxito “Perdonarte ¿Para qué?” junto a Los Ángeles Azules superó los 280 millones de reproducciones. Y sí, además de hacer música poderosa, vive una historia de amor real y pública con Duki, con quien canta “Como si no importara”, un tema que ha conquistado playlists y corazones.

Emilia Tour 2025: una gira global con sello femenino

Con solo 28 años, Emilia ya está en su cuarta gira mundial. El Emilia Tour 2025 la está llevando a recorrer España, México, Colombia, Estados Unidos y, por supuesto, Ecuador, donde se presentará este 15 de agosto en Quito.

Si alguna vez dudaste de ti, piensa en Emilia, esa joven de pueblo que soñaba con cantar y terminó convirtiéndose en una estrella internacional sin dejar de ser ella misma.

Emilia Mernes Fotos: Ig / @emiliamernes

Una mujer que nos recuerda que no hay sueños imposibles

Emilia Mernes no solo está conquistando el mundo con su voz. Lo está haciendo con autenticidad, fuerza y pasión ya que también se ha convertido en un referente de estilo. Su historia nos habla a todas, a la que duda, a la que sueña, a la que empieza de cero.

Porque sí, los sueños son para valientes. Y Emilia es prueba viva de que, con trabajo, corazón y determinación, se puede llegar tan lejos como una quiera.