“Le hace falta su madre”: hijo de Mariana Levy preocupa tras reaparecer en bastón ¿Qué le pasó?

El hijo de Mariana Levy preocupó tras ser captado por TVyNovelas usando bastón desatando la preocupación del público, y es que, este video reciente, sucede al mismo tiempo de su polémica con Ana Bárbara, con quien tuvo un ‘desencuentro’ que los llevó a distanciarse, luego de que se dijera que el joven había intentado vender una nota de la cantante.

“Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo”, dijo a Edén Dorantes, agregando: “Y la razón por la que la intenté vender era para comer porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado y pues tenía la desesperación de comer”.

La respuesta de Ana Bárbara ante las acciones de José Emilio Levy a quien consideró como un hijo más, fue contundente y confesó:

“No lo había querido decir porque ya estoy harta, pero no soy yo. Él vino a mi casa, que era su casa, y es un adulto y pregunten si alguna vez, lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. No, yo también soy humana y soy una madre dolida y mi pecho no es bodega. Se acabó, no voy a hablar más…”.

Hijo de Mariana Levy genera preocupación tras reaparecer usando bastón

La reciente aparición pública de José Emilio Fernández Levy, hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, ha generado preocupación entre sus seguidores y el público en general. El joven de 21 años fue visto caminando con ayuda de un bastón por los pasillos de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México.

En el video difundido por TVyNovelas, se puede ver al actor vestido de manera casual y con semblante serio, Fernández Levy avanzó lentamente, aparentemente con dificultad para mover la pierna derecha. En las imágenes, captadas por cámaras de espectáculos, se le observa también cargando una bolsa de plástico, lo que ha despertado diversas especulaciones sobre su estado de salud.

El famoso medio de comunicación acompañó este clip diciendo: “¿Qué le pasó? José Emilio Fernández Levy, hijo de la querida Mariana Levy (QEPD), camina con bastón por los pasillos de Televisa San Ángel, este lunes”.

La reacción del público al ver a José Emilio Levy usando bastón

Hasta el momento, el joven no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las razones que lo llevaron a necesitar el bastón. No se sabe si se trata de una lesión reciente, un accidente o algún problema médico que requiera tratamiento y es que, la falta de información ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios han expresado su preocupación y han solicitado que él mismo aclare su situación.

Mientras tanto, redes sociales se empezaron a leer diferentes comentarios de internautas que expresaron su preocupación hacia el joven de tan solo 21 años, quien se sigue preparando como actor:

“El que tiene a su mamá, lo tiene todo”, “Se ve triste y desolado el chico”, “Qué falta le hace Marianita, su mami, que en paz descanse”, “Que triste cuando mamá falta… Falta todo”.