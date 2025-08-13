Esta sería la cantidad que Nodal paga por manutención de Inti y que él considera justa pero Cazzu no

Este 2025 ha sido un año de transformación para Cazzu. Tras un largo descanso para enfocarse en su maternidad y sanar después de su polémica separación con Christian Nodal, la cantante argentina ahora está regresando a la música con fuerza, de la mano de su álbum Latinaje, un giro valiente hacia sonidos tradicionales que reflejan sus raíces y su nueva etapa como madre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pese a su éxito profesional, Cazzu sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que abandonar la vivienda que compartía con su hija Inti porque no podía pagar la renta, además de desmentir rumores sobre un rancho que supuestamente le habría dejado Nodal en Argentina.

Recientemente, en su visita a México para presentar su libro Perreo, la cantante enfrentó preguntas sobre la manutención que recibe para su hija. Fue honesta: “No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”.

Aunque no reveló la cifra exacta, el 22 de julio de 2024, el Diario de Nueva York publicó que Cazzu le habría exigido a Nodal 135 mil dólares mensuales por concepto de manutención para Inti. Sin embargo, según fuentes, el cantante consideró esa cantidad “exagerada” y, tras una apelación legal, logró reducirla a 7 mil dólares mensuales.

Esta cifra, lejos de satisfacer a Cazzu, ha sido motivo de tensiones y opiniones divididas.

La realidad económica y las decisiones de Cazzu frente a la manutención

En un sincero testimonio en el podcast El Flowcast de Héctor Elí, Cazzu relató que tuvo que mudarse porque “no podía seguir pagando” el lugar donde vivía con su hija. “Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, confesó, dejando claro que no recibió el rancho que se rumoraba.

La cantante también se sinceró sobre la batalla legal que no quiere enfrentar: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero es para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

PUBLICIDAD

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Sobre una posible demanda para aumentar la pensión, fue contundente: “Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en ese momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Cazzu busca estabilidad y reconoce la realidad económica fluctuante de su trabajo como artista: “Yo trabajo hace un montón, pero a veces más, a veces menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo... son cosas que está bueno hablar porque también es nuestra realidad”.

¿Qué hay detrás de la manutención? Entre cifras y realidades

Aunque actualmente no hay cifras concretas, en julio de 2024 se reportó que Christian Nodal enfrentó una demanda por la pensión alimenticia de su hija Inti, presentada por Cazzu.

Nodal y su hija Nodal y su hija Inti. Desde que anunció su romance con Ángela Aguilar no ha compartido más imágenes de su pequeña, salvo el Día del Padre. (Instagram @cazzu)

La cantante argentina solicitó una manutención mensual de 2 millones 400 mil pesos mexicanos, pero tras la intervención de los abogados de Nodal, el juez autorizó un monto mucho menor: 123 mil pesos al mes. Esta resolución dejó insatisfecha a Cazzu, aunque la cifra fue la que se estableció oficialmente para el pago de la pensión.

Para noviembre de 2024, surgieron reportes que aseguraban que Cazzu podría perder tanto la pensión como otros millones que supuestamente acordó con Nodal para mantener silencio sobre su ruptura y la relación de él con Ángela Aguilar. Se habló de un contrato millonario firmado por Cazzu en el que Nodal se comprometió a cubrir todos los gastos de Inti y de ella, además de entregarle propiedades en Argentina y Miami.

Fuentes cercanas afirmaron que Nodal le dejó a Cazzu y a su hija una cuenta bancaria con cerca de 9 millones de dólares y varias casas, aunque ni Nodal ni Cazzu han confirmado la existencia de este acuerdo.