Cazzu defiende a fanática que llevó a su bebé al concierto de Maluma: “¿Quién es uno para juzgar?"

Maluma se volvió viral luego de reprender a una de sus fanáticas que asistió a uno de sus conciertos en la Ciudad de México como un bebé de un año sin ningún tipo de protección para sus oídos. Ante la polémica, Cazzu reaccionó y se puso del lado de la madre, argumentando que no es nadie para juzgar.

En días recientes, el nombre de Maluma se colocó en las principales tendencias del país, pues un video que se tomó durante su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México que generó polémica, el intérprete colombiano regañó a una asistente por llevar a su bebé de un año sin protección para sus oídos.

“Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? Un año, ¿usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu… mier…, donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí, la próxima vez protéjale los oídos o algo, la verdad eso es un acto de irresponsabilidad de usted”, explicó Maluma a su fanática.

Cazzu sale en defensa de la fanática regañada por Maluma

Durante su visita a México, Cazzu fue cuestionada por la prensa acerca de diferentes aspectos de su vida, e incluso, reporteros aprovecharon para preguntarle su opinión sobre lo ocurrido en el concierto de Maluma que se volvió tendencia.

“Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviado a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación”, respondió la cantante argentina a la prensa.

Asimismo, mencionó que no se le debería juzgar a la mujer: “Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a un concierto, quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”.