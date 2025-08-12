Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconciliaron; le pidió perdón

Yolanda Andrade se disculpa por la polémica y envía conciliador mensaje a Verónica Castro.

Yolanda Andrade acaparó los titulares de los programas y revistas de espectáculos la semana pasada, tras reaparecer públicamente a casi un año de retirarse de la televisión.

La reaparición se produjo en su casa de la Ciudad de México tras ser entrevistada por Multimedios y Telemundo.

En dicho encuentro Yolanda confirmó que tiene doble diagnóstico de enfermedades degenerativas, las cuales no mencionó.

Sin embargo compartió que los médicos le han dicho que perderá el habla y la movilidad.

Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconciliaron

A una semana de la entrevista que dio Yolanda Andrade a los medios de comunicación, la revista TVNotas publicó esta semana en su portada que Yolanda y Verónica se reconciliaron.

De acuerdo con una fuente que entrevistó la revista, Yolanda y Verónica se ven cuando ambas están en la Ciudad de México.

Y aunque la actriz estaba molesta por los comentarios que Yolanda hizo en el pasado, sus diferencias quedaron en el olvido tras los problemas de salud de la conductora.

Incluso aseguran que están en comunicación más que nunca y que incluso la mamá de Cristian Castro le ha recomendado especialistas a Joe para que la atiendan.

¿Yolanda Andrade hará una bioserie de ella y Verónica Castro?

En la entrevista, Yolanda también fue cuestionada acerca de si estaría dispuesta a contar su vida en una bioserie, a lo que respondió que le gustaría que la haga Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

Incluso declaró que le gustaría que participe en la producción Michel Castro, el hijo de la actriz.