“¿En estado inconveniente?”: Paulina Rubio reaparece ‘bailando’ en fiesta y la tachan de mala madre por esto

Una vez más, Paulina Rubio está en el ojo del huracán luego de que fuera captada bailando en la fiesta de Eugenio López, esto luego de que la semana pasada, se diera a conocer que el hijo de la cantante, Andrea Nicolás, fue detenido en el aeropuerto de Madrid, camino a un campamento de verano.

Esta polémica se dio a conocer luego de la dura batalla legal que Paulina Rubio y Nicolás Vallejo han enfrentado a lo largo de los años, donde fue acusada por su exesposo de agredir físicamente a su hijo de 14 años, según información difundida por ‘Despierta América’:

“Alegan en una corte en la Florida que la cantante mexicana Paulina Rubio le quitó el teléfono celular a su hijo, le pegó y abusó físicamente de él”.

Tras darse a conocer esta información, a mediados de julio, una jueza de Miami, cedió la custodia temporal del menor a su padre, Nicolás Vallejo-Nágera.

Paulina Rubio podría ser sancionada tras detención de su hijo en aeropuerto

Paulina Rubio causó polémica luego de que Rosario Murrieta, periodista de ‘Ventaneando’ diera a conocer que Andrea Nicolás había sido detenido por las autoridades españolas, debido a que viajaba solo de Miami hasta Madrid, informando:

“Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban de quién era el hijo, cómo viajó solo, si era español, qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento”.

Tras darse a conocer esta información, ya hay medios que aseguran que la cantante podría enfrentar una sanción por enviar solo a su hijo de Miami hasta a Madrid, y en medio de la polémica, fue la ‘Chica Dorada’ quien reapareció bailando pese a la dura batalla legal con Nicolás Vallejo, más conocido como ‘Colate’.

Paulina Rubio anunció su separación de Nicolás Vallejo Nájera. El divorcio ha impactado por la constante pelea que tiene para ver a su hijo, de dos años, y porque el español pretende que la cantante mexicana lo mantenga. Foto: Getty Images

En medio de batalla legal, Paulina Rubio reaparece bailando

En medio de la polémica que ha desatado su batalla legal con Nicolás Vallejo-Nágera, Paulina Rubio reapareció bailando ‘La Bikina’ en la fiesta de cumpleaños de su amigo Eugenio López.

En el video se puede ver a la ex integrante de Timbiriche usando un sexy vestido corto de seda en color rosa y lo combinó con un blazer oversize en color blanco, mientras alargaba sus piernas con unas sandalias de tacón y un peinado rebelde de cabello ondulado suelto.

La ‘Chica Dorada’ se encontraba dando sus mejores pasos al ritmo de ‘La Bikina’, cuando internautas empezaron a especular que la cantante se encontraba en “estado inconveniente” durante la fiesta de Eugenio López.

Además, otros arremetieron contra ella por su reciente aparición luego de que su hijo fuera detenido en el aeropuerto, señalándola como “mala madre”, diciendo: “y la corte que espere”, “ya la va a querer demandar Colate porque se anda divirtiendo y dirá que es mal ejemplo”, “Qué daño les hace a sus hijos que no puedan convivir con sus papás”, “Se ve sucia”.

Mientras que otros, omitiendo el odio en redes sociales, destacaron la belleza que posee a sus 54 años: “La clase y estilo que desborda mi Pau es única”, “Hermosa”, “Bella, única, original, auténtica”.