Video: Maluma detiene concierto para ‘regañar’ a madre que llevó a su bebé sin protección auditiva

Estas fueron las palabras del cantante colombiano

Por Adela Araujo

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma detuvo su concierto para llamar la atención a una madre que llevó a su bebé sin protección auditiva adecuada.

“Ese niño no quiere estar ahí”, la advertencia de Maluma

Maluma, padre desde marzo de 2024, expresó su preocupación frente a miles de asistentes:

“¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto con un volumen tan alto? La próxima vez protéjale los oídos. Es un acto de irresponsabilidad.”

El artista señaló que nunca habría llevado a su hija Paris a un concierto en esas condiciones y pidió a la madre ser más consciente.

Momento viral que genera debate

El incidente ocurrió el 10 de agosto durante la gira mundial +Pretty +Dirty, y el video se difundió rápidamente en redes sociales.

Muchos usuarios respaldaron a Maluma y destacaron la importancia de proteger los oídos de los niños en eventos con altos niveles de ruido. Sin embargo, otros cuestionaron a la organización y al cantante por permitir la entrada del bebé.

Gira +Pretty +Dirty continúa en Latinoamérica

La gira de Maluma comenzó en España en marzo y sigue recorriendo Europa y América Latina.

El tramo mexicano inició el 6 de agosto y finalizará el 16 de agosto en Guadalajara, antes de culminar en El Salvador el 23 de agosto.

