¿Por qué aseguran que Mar Contreras de LCDLFM es una ‘pick me girl’?

Algunos habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ comienzan a generar controversia y polémica por su personalidad dentro del reality show, tal es el caso de Mar Contreras, quien ha sido señalada como una ‘pick me girl’.

La actriz mexicana llamó la atención en los últimos días por demostrar su apoyo a Adrián Di Monte, quien fue acusado por su exesposa por violencia en su contra; como era de esperarse, los comentarios y acciones de Mar Contreras no han sido bien recibidas por los usuarios, mismos que aseguran que solo deseaba tener la aprobación del actor que recién acaba de abandonar la competencia.

¿Qué es ‘pick me’, término con el que ha sido señalada Mar Contreras?

El término ‘pick me’ se ha vuelto una etiqueta peculiar, especialmente en redes sociales, para describir a una persona que busca validación o la atención de otros, a menudo hombres, al distinguirse supuestamente de otras mujeres.

Esto lo hacen denostando comportamientos tradicionalmente femeninos, minimizando sus propios logros, o presentándose como diferente y menos exigente que el resto. La intención detrás de esta conducta es proyectar una imagen que se perciba como más atractiva o elegible para la aprobación externa, en un intento de ser preferida sobre otras.

El comportamiento ‘pick me’ a menudo se manifiesta a través de comentarios que buscan la aprobación masculina. También pueden incluir autocríticas exageradas sobre su apariencia o habilidades para recibir cumplidos, o la denigración sutil de otras mujeres para elevar su propia imagen. Este término, cargado de connotaciones negativas, subraya una dinámica de competencia interna, impulsada por la búsqueda de validación en un contexto patriarcal.