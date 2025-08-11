Natanael Cano golpea a su DJ y rompe una computadora durante show de Baja Beach Fest

El cantante se volvió una de las personas más buscadas en redes sociales por su actuación en el festival Baja Beach Fest

Natanael Cano, quien siempre está en medio de polémicas, volvió a ser tendencia tras su participación en el festival Baja Beach Fest ocurrido el pasado 9 y 10 de agosto en la playa de Rosarito.

Todo comenzó cuando distintos internautas difundieron fotos y videos del preciso momento en que el intérprete de ‘AMG’ comenzó a discutir con su DJ.

Lo que parecía ser una discrepancia por el sonido, acabó por convertirse en pelea física que pudo ser documentada por los asistentes.

El cantante estaba tan enojado que decidió romper la computadora de su productor. Algunos internautas se mostraron molestos con la actitud de Nata, quien hasta el momento no ha emitido algún comunicado sobre su actuar.

Asimismo, el festival no dio más detalles sobre qué fue lo que sucedió en el escenario.

ARCHIVO - El cantante mexicano Natanael Cano durante su presentación en el primer día del festival Arre en la Ciudad de México el domingo 10 de septiembre de 2023. El astro de los corridos tumbados Natanael Cano fue vinculado a proceso por un presunto AP (Fernando Llano/AP)

Reviven agresión de Natanael Cano a personal de seguridad

Tras los hechos del pasado fin de semana, algunas personas recordaron el clip en donde se ve cómo el famoso agredió a un personal de seguridad que trabajaba para él.

Distintos usuarios de redes sociales y algunos seguidores de Nata, debatieron sobre el actuar del cantante ya que "el guardia de seguridad sólo estaba cumpliendo con su deber", pero otros coincidieron en que hizo uso excesivo de fuerza.

“Pero ahí andan haciendo famosa a esa gente”, “Se pasó! Pobre DJ, qué culpa tiene el de sus arranques de enojo”, “Órale! Un tipo muy maduro, muy empático”, “La importancia de aprender a controlar las emociones” o “Sí así trata a quienes trabajan para el.... Cómo tratara a sus fans?” son algunos de los comentarios más realizados por varios internautas.