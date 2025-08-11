Lo que costaría el impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

El astro portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer española Georgina Rodríguez confirmaron este lunes a través de redes sociales que se casarán, tras casi una década de relación y una familia consolidada.

La pareja, que comparte dos hijas y cría juntos a los tres hijos mayores de Cristiano, sorprendió a sus millones de seguidores con la noticia.

Fue Georgina quien se encargó de revelar el compromiso, publicando una imagen en la que su mano descansa sobre la del futbolista, mostrando un impresionante anillo de compromiso: Un gran diamante central de corte ovalado, flanqueado por diamantes más pequeños.

La fotografía, acompañada de un mensaje romántico, rápidamente se volvió tendencia internacional.

¿Cuánto costaría el anillo?

La revista ¡HOLA! compartió que el anillo que Cristiano entregó a Georgina es una joya de diamante de talla oval, de más de un centímetro de largo, flanqueado por diamantes más pequeños a ambos lados. Ese medio consultó con un joyero, quien reveló que el valor mínimo de la piedra central se estima en 5 millones de euros (USD 5.805.178), pero dependiendo de su pureza y calidad, podría alcanzar los 10 o incluso 12 millones de euros (USD 13.932.427).

El impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez (@georginagio)

A esta cifra habría que sumar el costo de los diamantes laterales y el montaje, lo que elevaría aún más el precio de esta exclusiva joya, que ocupa casi por completo el dedo anular de Georgina.

Una relación que conquista titulares

Cristiano y Georgina comenzaron su romance en 2016, cuando se conocieron en una tienda de lujo en Madrid. Desde entonces, han compartido mudanzas internacionales debido a la carrera del futbolista, momentos familiares entrañables y apariciones en eventos de alto perfil.

La modelo ha ganado gran popularidad por su presencia en redes sociales y su reality en Netflix, que ofrece una mirada íntima a su vida junto al delantero, mostrando tanto el glamour como la vida cotidiana de la pareja.

Expectativa por la boda

Aunque la fecha y el lugar del enlace aún no han sido revelados, se espera que la ceremonia sea de gran envergadura, con invitados de alto perfil del deporte, la moda y el entretenimiento.

La noticia ya ha generado miles de reacciones en redes, donde fanáticos y celebridades han felicitado a la pareja y especulan sobre los detalles de la boda que, sin duda, acaparará la atención mediática en los próximos meses.