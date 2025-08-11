Cazzu llega a CDMX y estalla contra Nodal por baja manutención: “No lo considero justo”

Cazzu llegó a Ciudad de México para presentarse ante sus fanáticos durante la presentación de su libro. De esta manera, la prensa la interceptó y la cuestionó acerca de la relación coparental que lleva con Christian Nodal actualmente, por lo que aprovechó para denunciar la baja manutención que recibe del cantante.

La trapera originaria de Argentina y el sonorense Christian Nodal mantuvieron una relación que dio como fruto a su hija Inti. No obstante, cuando la pequeña ni siquiera cumplía el año de edad, los cantantes decidieron tomar caminos separados y el intérprete de ‘Botella tras botella’ no tardó mucho tiempo para encontrar el amor nuevamente en Ángela Aguilar.

A los pocos meses de confirmar su separación de Cazzu, Nodal contrajo matrimonio con la hija de Pepe Aguilar, hecho que fue sumamente criticado y le mereció una ola masiva de hate a la nueva pareja, pues usuarios de internet señalaron a Ángela Aguilar de ser la tercera en discordia en el noviazgo de la argentina y Nodal.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Cazzu rompe el silencio.

Cazzu estalla por baja manutención de Nodal

Con la intención de presentar su nuevo libro, Cazzu llegó a la Ciudad de México. En el aeropuerto, la cantante fue interceptada por periodistas que la cuestionaron acerca de la manutención que recibe de Christian Nodal, por lo que respondió: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

No obstante, aseguró que gracias a su trabajo, ella puede mantenerse a sí misma y a su hija, a diferencia de otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades. “Lo que pasa es que ahora yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, mantener a mi hija, porque tengo el potencial de trabajar”.

Asimismo, confesó que debido al sistema patriarcal en el que vivimos, no tiene planeado tomar acciones legales: “Mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”.