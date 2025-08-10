Vocalista de Coda fue desahuciado y se despide con desgarrador mensaje: “solo me queda agradecer de corazón”

El mundo de la música recibió un duro golpe este sábado luego de que el exvocalista de una importante agrupación mexicana anunció que lo desahuciaron.
PUBLICIDAD
La lamentable noticiada fue anunciada a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que agradeció el apoyo recibido a un año de haber sido diagnosticado.
Vocalista de Coda fue desahuciado y se despide con desgarrador mensaje
Se trata de Xava Drago, quien fue vocalista del grupo ‘Coda’, famoso por grandes temas como ‘Aún’.
El cantante hizo el anuncio a través de una publicación en Instagram en la que se despidió de sus seguidores.
“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, dice el doloroso mensaje.
Y agregó: “solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores”.
Xavo terminó su publicación agradeciendo “a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles”.
PUBLICIDAD
Además informó que dejó música grabada y compartió las cuentas de banco ha estado recibiendo apoyo.
¿De qué está enfermo Xava Drago?
Fue en julio de 2024 cuando el cantante dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer de estómago.
Por lo que se encontraba combatiendo la enfermedad, hasta este día que los médicos le advirtieron que no hay más que hacer.
El cantante ha recibido cientos de mensajes, tras anunciar su despedida.
“Xava muchas gracias por tu música, me ha acompañado en mis mejores y peores momentos, mis mejores vibras para ti y tus seres queridos” y “Te amamos XavaLo que tu corazón decida, máster.Ya eres leyenda en el rock mexicano y vives ETERNAMENTE ahí” fueron algunos de los mensajes que recibió.