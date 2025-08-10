Muere famoso actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ a los 38 años; ¿de qué falleció?

El mundo del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto, luego de que en las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de un querido actor del programa unitario de Televisa ‘La Rosa de Guadalupe’.

La noticia fue dada a conocer por la agencia 'I AM THIS’, la cual representaba al actor.

Muere famoso actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ a los 38 años

Se trata de Juan Carlos Ramírez de 38 años, quien participó en programas unitarios como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas” escribieron en las historias de Instagram.

Y agregaron: “Juan Carlos falleció hace unos de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala!”.

Tras la lamentable noticia, amigos y seguidores del actor comentaron sus últimas publicaciones en redes sociales con mensajes de condolencias.

“Hermano te quiero DEP no no lo puedo creer que fuerte saber que te fuiste tan joven” y “Mis mas sentidos pésame para sus familiares 🕯️😔😔😔😔" fueron algunos de los comentarios que escribieron.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Además de su participación en programas unitarios, Juan Carlos Ramírez actuó en producciones importantes como ‘Rosario Tijeras’, en donde interpretó el personaje de Chivo.

Además actuó en otras series como ‘El último rey’, ‘Preso no. 1′, ‘Minas de pasión’ y ‘Marea de pasiones’.

En Azteca, actuó en los programas ‘Lotería del crimen’ y Dra. Lucía’.