Critican looks “aseñorados” de la Infanta Sofía, pero sus vestidos son los más vendidos: ¿de dónde y cuánto cuestan?

La Infanta Sofía ha crecido frente a la mirada pública y, con la Princesa Leonor enfocada en sus compromisos y estudios fuera de casa, Sofía ha ganado más protagonismo mediático. Esto la ha colocado bajo la lupa de expertos y críticos, quienes a menudo califican su estilo como “aseñorado” o poco acorde con su edad. Sin embargo, la contradicción surge cuando sus elecciones de moda se convierten en tendencia y sus vestidos se agotan rápidamente en tiendas. ¿Cuál es el secreto detrás de la infanta que divide opiniones pero domina las ventas?

El vestido que se agotó en minutos

Durante sus vacaciones en Mallorca, la Infanta Sofía sorprendió con un vestido de Zara que cuesta apenas 5 euros y que ya está agotadísimo en la tienda. Lejos de los lujos y las grandes casas de moda, esta joven royal ha apostado por prendas asequibles y versátiles, dándonos una lección de estilo accesible para todas.

Este vestido midi satinado con estampado floral, cuello redondo y manga sisa con pliegues en los hombros, es un básico que se adapta a cualquier ocasión: desde un día casual hasta una salida de fiesta con los complementos adecuados. Las flores, un clásico eterno del verano, junto con el toque satinado, hacen de esta pieza un must que encaja perfecto con la frescura y juventud de Sofía.

Además, el precio con descuento -un 85% menos que su costo original de 40 euros- lo convierte en el ejemplo ideal de cómo un básico bien elegido puede elevar cualquier guardarropa sin gastar una fortuna.

Los looks reciclados que todos quieren

No todo es low cost en el estilo de la Infanta. En otra de sus apariciones este verano, Sofía mostró un look reciclado de su armario: un vestido verde y lila con detalles de hilo dorado firmado por la firma barcelonesa Babbaki, que ya había lucido en 2023. El precio estimado es de 119 euros.

Este diseño boho con volantes y aberturas en la espalda refleja la creciente confianza de Sofía para combinar tendencia y comodidad, mientras que sus trenzas y accesorios minimalistas completan un look fresco y natural.

Para esta ocasión, la acompañó con un bolso blanco trenzado y sandalias planas de piel, demostrando que la elegancia puede estar en los detalles sencillos y en el arte de reutilizar con estilo.

La elegancia que se hereda y se adapta

El Palacio de La Zarzuela fue testigo de un momento especial cuando la Infanta Sofía y la Reina Letizia coincidieron en un acto institucional luciendo vestidos muy similares de Zara, en verde esmeralda y vino, respectivamente. Este tiene un precio original de 39,95 euros.

Más allá del parecido estético, este gesto representa la construcción de un estilo propio a partir de una referencia familiar, donde Sofía adapta la sobriedad de su madre a su juventud. El vestido entallado, sin mangas y de largo midi, combinado con bailarinas beige de Carolina Herrera, habla de una elegancia discreta que comienza a definirla en su camino institucional.

Entre las críticas y la inspiración

Aunque la crítica sobre su estilo “aseñorado” sigue presente en redes y medios, lo cierto es que la Infanta Sofía ha logrado algo poco común: convertir esos mismos looks en piezas muy deseadas por el público general. La venta rápida de sus vestidos, su apuesta por marcas accesibles y la habilidad para mezclar tendencias con básicos demuestran que hay un encanto genuino en su forma de vestir.

Lejos de caer en la etiqueta de “demasiado formal para su edad”, Sofía parece encontrar el equilibrio entre su rol público y su identidad personal, enseñándonos que la moda es una herramienta para expresar confianza y personalidad, no solo para seguir reglas rígidas.