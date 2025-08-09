Video: TV Azteca anuncia terrible muerte en transmisión en vivo; ¿de quién se trata?

TV Azteca se hizo viral en las últimas horas luego de que anunciara una muerte en vivo a través de sus redes sociales.

La noticia hizo que el video donde se anunció el deceso se convirtiera rápidamente en viral, debido al impacto que generó el anuncio.

“Última Hora” fue la frase que la televisora utilizó para dar a conocer el lamentable deceso.

TV Azteca anuncia terrible muerte en transmisión en vivo

“Fatal accidente deja dos muertos y un lesionado en la maxipista León - Lagos de Moreno, hoy viernes 8 de agosto” escribió la página oficial de Facebook de TV Azteca Aguascalientes.

Y agregó: “Uno de los fallecidos sería el hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso”.

El periodista Arturo Castellanos quien se encontraba en el lugar de los hechos, confirmó que una de las víctimas mortales del accidente fue Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de la entidad.

¿Cómo ocurrió el accidente del hijo del exgobernador de Aguascalientes?

De acuerdo con reportes, el accidente ocurrió la tarde el pasado viernes 8 de agosto cuando Luis Armando Reynoso López circulaba en la carretera 45 Sur, a la altura del kilómetro 85, en el estado de Jalisco.

Debido a las fuertes lluvias, el auto en el que se trasladaba junto a su prometida quien también perdió la vida, se saliera de la cinta asfáltica.

El chofer y escolta de Luis Armando fue trasladado de manera aérea a un hospital y se reporta que su estado es grave.

Hasta el momento el exgobernador de Aguascalientes no se ha pronunciado en las redes sociales.