Regresa ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones y el elenco original; ¿saldrá en Televisa?

‘Otro Rollo’ fue uno de los programas más importantes de Televisa.

Comenzó transmisiones en la televisora de San Ángel a finales de los 90s y finalizó el 8 de mayo del 2007.

La emisión conducida por Adal Ramones lanzó a la fama a figuras como Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España, Mauricio Castillo entre otros.

A 18 años del final del programa que hizo historia en la televisión mexicana, se filtró que que el elenco volverá a reunirse en un nuevo proyecto.

Regresa ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones y el elenco original

Así lo dio a conocer el programa de Youtube ‘Así se hacen los chismes’ de Martha Figueroa.

El canal digital dio a conocer que el próximo martes 12 de agosto se realizará una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles del regreso de ‘Otro Rollo’, a través de un show en vivo.

Es decir que se trata de un espectáculo con público del cual se darán más detalles en la conferencia de prensa.

¿Quiénes estarán en el regreso de ‘Otro Rollo’?

El programa de Martha Figueroa también informó que en e show en vivo estarán:

Adal Ramones

Yordi Rosado

Roxana Castellanos

Mauricio Castillo

Gaby Platas

Lalo España

Martha también comentó que hay otros integrantes del programa que no formarán parte del espectáculo.