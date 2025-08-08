“Señora empoderada” Chicharito reaparece con nuevo video pero le sale mal y este detalle desata las burlas en redes

Javier “Chicharito” Hernández, delantero de las Chivas, ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales por sus comentarios que han generado una ola de controversia e indignación.

Tras eliminar los videos que desataron la furia de internautas y compartir que se estaba asesorando en temas de género, Javier volvió a la acción con nuevo contenido que ahora desató burlas.

En uno de estos, el jugador aparece sentado en una sala sin decir más, mientras en la descripción se lee: “Frases muy interesantes…-El respeto no se impone desde la agresión.-Ser fuerte, es poder decir tu verdad, sin perder tu paz.-El show vende más que la verdad.-Opinar, ya no es compartir una visión, es arriesgarse al castigo.-El costo de ser auténtico, se volvió altísimo.-Todo pasa, todo enseña, todo transforma.-No esperes que cambie el mundo, cambia tú y verás el mundo cambiar".

Nuevos videos, nuevas polémicas

En otro video titulado “Regresó el interesante”, el jugador sorprendió al revelar que tiene una nueva pareja, acompañado de unas declaraciones que muchos han catalogado como desatinadas. “¿Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja? Pues te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito, interesante”, dice Chicahrito

Estas palabras no solo revelaron su nueva relación, sino que también parecían responder a quienes lo han criticado por sus opiniones sobre el rol de la mujer en la sociedad y en las relaciones. El video fue interpretado por muchos como un intento de Chicharito de rebatir las críticas que ha recibido por sus recientes declaraciones sobre las dinámicas de género.

Sin embargo, lo que comenzó como un anuncio aparentemente inocente se transformó en motivo de burla y memes. Los internautas no tardaron en aprovechar la oportunidad para manifestar su descontento y lanzar ironías sobre su visión de las relaciones contemporáneas.

Las declaraciones que ofendieron

Los comentarios de Hernández sobre la “energía femenina” y la convivencia entre hombres y mujeres han generado muchas críticas. En uno de sus videos anteriores, Chicharito afirmó que “las mujeres están fracasando” al “erradicar la masculinidad”. Además, sugirió que las mujeres deben encarnar su “energía femenina” cuidando y sosteniendo el hogar, palabras que muchos consideraron como una regresión en la lucha por la igualdad de género.

Estas frases han sido vistas como una minimización de las luchas históricas de las mujeres, al mismo tiempo que refuerzan estereotipos que perpetúan la desigualdad. Sus comentarios fueron calificados por algunos como un “clásico discurso machista” que ignora el trabajo no remunerado que históricamente recae sobre las mujeres.

La difusión del video de Chicharito no tardó en generar reacciones diversas en redes sociales. Frases como “Imagínate que jugaste en el Manchester United y el Real Madrid, y ahora te la pasas diciendo estas tonterías” comenzaron a inundar los comentarios, reflejando el desencanto y la incredulidad ante sus afirmaciones. Lejos de quedar en silencio, numerosas voces se alzaron para contrarrestar las afirmaciones de Chicharito, insistiendo en que el trabajo doméstico no debe ser visto como una obligación exclusiva de las mujeres, sino como una tarea compartida que todos deben asumir equitativamente.

Un reflejo de la sociedad actual

La figura de Javier “Chicharito” Hernández ha atravesado un cambio significativo; de ser un ícono admirado en el campo de juego a convertirse en objeto de críticas por su forma de pensar fuera de él. Su reciente aparición en redes sociales ilustra cómo, en la actualidad, las discusiones sobre género y equidad son más relevantes que nunca y cómo figuras públicas pueden influir en la percepción social a través de sus palabras.

A medida que las redes sociales continúan albergando debates sobre temas tan variados como la desigualdad de género, la importancia de cuestionar discursos que perpetúan estereotipos se vuelve esencial.