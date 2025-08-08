Ninel Conde ha llamado la atención de los usuarios en los últimos días, especialmente por su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, programa donde ha protagonizado una serie de enfrentamientos con algunos habitantes, por lo cual recientemente se di a conocer que supuestamente solicitó la salida de dos de sus compañeros.

Ninel Conde pide la salida de dos habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’

Previo a la gala de nominación del domingo 10 de agosto, la periodista Claudia de Icaza compartió una publicación a través de su cuenta de X, asegurando que Ninel Conde habría pedido la salida de dos habitantes de LCDLFM.

“Que la patrona (Ninel Conde) ya pidió la cabeza de dos participantes; supongo que saldrá uno y luego la otra, ¿verdad, productora (Rosa María Noguerón)?”, explicó.

Al respecto de la información, la periodista reveló que Alexis Ayala y Mar Contreras podrían ser los próximos participantes en abandonar la competencia, tomando en cuenta que ambos han protagonizado altercados con la intérprete de “El bombón asesino”; sin embargo, cabe destacar que la producción del programa no ha comentado nada al respecto.

“A los que están preocupados por la salida de Dalilah Polanco, todavía no le toca, ya le llegará, pero primero van Alexis y Mar”, añadió.

Exponen error en grabaciones de ‘La Casa de los Famosos México’

Como parte de la popularidad del programa, Javier Ceriani aseguró que cuenta con una persona infiltrada, por lo está enterado de diversos detalles del programa.

“Le comentaron (a Rosa María Noguerón) que tenía una cucaracha allí que me informa todo y ella empezó a gritar que no la quiere ahí. No importa, no la van a encontrar nunca”, comentó.

Sobre los detalles del incidente, el periodista de espectáculos expuso un error de la producción de ‘La casa de los famosos México’ 2025, tras señalar que Ninel Conde apareció en dos espacios distintos al mismo tiempo.

Pese a que las transmisiones del 24/7 suelen tener un retraso de 10 minutos en la señal, el periodista aseguró que no sería justificación para la presencia simultánea de Ninel Conde en dos lugares.