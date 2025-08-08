Como en cada temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, la producción tiene que enfrentar especulaciones y críticas sobre las transmisiones, por lo cual previo al final de la segunda semana de transmisiones, Javier Ceriani expuso un error de continuidad en las grabaciones, poniendo en duda la veracidad del programa.

PUBLICIDAD

Exponen error en grabaciones de ‘La Casa de los Famosos México’

Como parte de la popularidad del programa, Javier Ceriani aseguró que cuenta con una persona infiltrada, por lo está enterado de diversos detalles del programa.

“Le comentaron (a Rosa María Noguerón) que tenía una cucaracha allí que me informa todo y ella empezó a gritar que no la quiere ahí. No importa, no la van a encontrar nunca”, comentó.

Sobre los detalles del incidente, el periodista de espectáculos expuso un error de la producción de ‘La casa de los famosos México’ 2025, tras señalar que Ninel Conde apareció en dos espacios distintos al mismo tiempo.

Pese a que las transmisiones del 24/7 suelen tener un retraso de 10 minutos en la señal, el periodista aseguró que no sería justificación para la presencia simultánea de Ninel Conde en dos lugares.

Exhiben conversación de Alexis Ayala con La Jefa en ‘La Casa de los Famosos México’

Fue durante una transmisión de ViX, donde se habría escuchado por error la conversación entre ‘La Jefa’ y Alexis Ayala dentro del confesionario, destacando las peticiones de parte del actor, con el objetivo de poder tener una estancia más agradable, tomando en cuenta las restricciones que tiene el formato del reality show de Televisa.

Durante la conversación, ‘La Jefa’ puso atención en la peticiones del actor, además de asegurarse de aclarar todas sus dudas, tomando en cuenta que recién acaba de comenzar la segunda semana de transmisiones dentro de ‘La Casa de los Famosos México’.