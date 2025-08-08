“Desaparecieron mis tobillos”: Claudia Martín pide ayuda y muestra drástico cambio físico tras confirmar su embarazo

El fin de semana pasado, Claudia Martín y Carlos Said confirmaron su embarazo a través de las redes sociales, con una fotografía en blanco y negro donde se les ve a ambos desnudos, mostrando el vientre de la actriz oaxaqueña, quien presumió su avanzado estado en la que pretendía ser una imagen cargada de amor.

“El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, te amamos! Atte. tus papás”, escribió la feliz pareja, quien hace poco más de un mes se casó desde el hotel Live Aqua de la Ciudad de México, de la que se revelaron más detalles por medio de una exclusiva a la revista ‘CARAS’.

Sin embargo, los internautas, no tardaron mucho en arremeter contra ellos, por su fotografía, tachando a su esposo como “grotesco” y “vulgar”, siendo los haters, quienes opacaron el tierno momento, con una serie de crueles críticas, sin embargo, el amor se mantuvo en lo más alto, y sus amigos, entre ellos, otras estrellas de Televisa, se sumaron a la dicha de la pareja, entre ellos, Daniel Elbittar y Angelique Boyer.

Claudia Martín y Carlos Said anuncian la espera de su primer bebé. Instagram: @claudia3marti (Instagram: @claudia3marti)

Pasaron varias semanas, hasta que la pareja compartió la noticia, sobre todo, luego de que Carlos Said, negara ante los medios de comunicación el embarazo de Claudia Martín: “Para nada, no hay ningún embarazo. Estamos muy felices, sí, pero por la boda”, sin embargo, las especulaciones no pararon y es que, usuarios aseguraron que el cuerpo de la actriz tenía un cambio el día de su boda, por lo que sospecharon que la oaxaqueña pudo estar embarazada de su primer bebé, del que, hasta el momento, no se ha revelado si se trata de un niño o una niña.

Claudia Martín muestra drástico cambio físico tras confirmar su embarazo

A días de confirmar su embarazo, Claudia Martín compartió con sus seguidores los cambios que ha experimentado en su cuerpo, uno de ellos, una fotografía con los pies hinchados, en donde se le lee un mensaje en el que la actriz de 35 años, escribió: “Desaparecieron mis tobillos” y sumó un emoji de mujer embarazada mientras agregó: “(CC te cuesta hasta caminar”.

Aunque estos son cambios normales que se pueden presentar durante el embarazo, la actriz compartió esta imagen para pedir ayuda a sus seguidores y preguntarles sus mejores consejos para “pies hinchados y piernas cansadas”, recibiendo un sinfín de comentarios en redes sociales a lo que ella, agradecida, respondió: “Muchas gracias por sus tips, les cuento como me va”, posteriormente compartió un video en el que escribió: “Wooow me estoy dando el tiempo de leerlos todos (mientras tengo las piernas arriba) Gracias!”.

Claudia Martín muestra drástico cambio físico tras confirmar su embarazo. Instagram: @claudia3martin (Instagram: @claudia3martin)

Claudia Martín presume su embarazo con look tropical

Sumado a esta fotografía, Claudia Martín compartió una serie de fotografías y videos en los que se le puede ver disfrutando, junto a Carlos Said, de las vistas de Guadalajara, mientras se les puede ver en un mirador de un rooftop disfrutando de una tarde juntos.

Ahí se puede ver a la actriz oaxaqueña, luciendo un vestido de tirantes en colores verde olivo con un estilo tropical y sandalias planas, mostrando una nueva actualización de su embarazo.