Cantante y conductor de televisión pierde el brazo tras terrible accidente automovilístico

La industria del espectáculo se conmociona por el terrible accidente que sufrió un reconocido cantante y conductor de televisión, pues incluso se reportó que uno de sus brazos tuvo que ser extirpado debido al impacto que sufrió en su moto. Las alarmas se mantienen encendidas mientras el presentador continúa en terapia intensiva.

El cantautor, actor y conductor de televisión de origen español Jaime Anglada de 52 años, se encuentra en un momento delicado de salud luego de haber protagonizado un accidente en su motocicleta. De acuerdo con medios locales, el viernes 8 de agosto el presentador fue arrollado por un auto mientras conducía.

Tras el accidente, fue trasladado de emergencia al hospital; mientras tanto, el joven que manejaba el auto que atropelló a Anglada fue detenido, pues además de que conducía en exceso de velocidad, también fue señalado por estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Cabe destacar que dicha persona, tan solo tiene 20 años.

¿Cuál es el estado de salud de Jaime Anglada?

Diversos medios de comunicación sostienen que Jaime Anglada mantiene un estado delicado de salud, pues se encuentra en el hospital en terapia intensiva con lesiones múltiples que ocasionaron la preocupación de sus seguidores y de sus colegas en la industria del entretenimiento.

Asimismo, se aseguró que uno de los brazos del cantautor fue extirpado y que presenta traumatismo craneoencefálico grave, además de lesiones en la cadera, mandíbula y costillas. Mientras tanto, sus redes sociales se llenaron de buenos deseos por parte de sus fanáticos, que enviaron mensajes de ánimo, apoyo y pronta recuperación.

Por otro lado, el joven de 20 años que provocó el accidente, está siendo investigado por delitos relacionados a la imprudencia con resultado de lesiones y abandono de la persona afectada, tal como lo dio a conocer el medio extranjero Europa Press.