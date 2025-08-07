Si amas el horror psicológico, esta inquietante película de 89 minutos tiene que estar en tu lista

Las películas de horror psicológico no solo generan sustos: generan obsesión. Para los fanáticos del género, no hay nada más adictivo que una historia que se mete bajo la piel, que juega con la mente y que mantiene un suspenso constante sin necesidad de monstruos ni litros de sangre. En lugar de recurrir a clichés del terror, estas cintas se centran en la fragilidad mental de sus personajes, en tensiones invisibles que crecen hasta volverse insoportables. Por eso, cada vez más plataformas de streaming apuestan por producciones de este tipo: inquietantes, sofisticadas y que dejan al espectador pensando mucho después de que terminan.

Película Esta película de horror psicológico te enganchará desde el primer momento (Blumhouse Television)

Entre las propuestas más escalofriantes de los últimos años, Nocturne (2020), disponible en Amazon Prime Video, se ha convertido en una joya oculta del horror psicológico contemporáneo. Con solo 89 minutos de duración, esta cinta logra lo que muchas no pueden: mantenerte atrapado, incómodo y fascinado hasta el último segundo.

Cuando el talento se convierte en maldición

Nocturne, dirigida por Zu Quirke en su debut como directora, forma parte de la serie Welcome to the Blumhouse, una antología de terror producida por el rey del género, Jason Blum. Pero aquí no hay casas embrujadas ni asesinos con máscara: lo que aterra es el talento, la envidia… y una partitura con tintes demoníacos.

La historia sigue a Juliet Lowe, una joven pianista interpretada por Sydney Sweeney (Euphoria), que siempre ha vivido a la sombra de su hermana gemela Vivian (Madison Iseman). Ambas estudian en una elitista academia de música, pero mientras Vivian es la estrella que ya ha sido aceptada en Juilliard, Juliet es considerada apenas una “acompañante sensible”.

Todo cambia cuando Moira, una compañera prodigio, se desvive misteriosamente y Juliet encuentra su cuaderno de notas: una libreta repleta de partituras extrañas, símbolos oscuros y teorías esotéricas.

A medida que Juliet empieza a tocar las piezas del cuaderno —entre ellas, la inquietante Devil’s Trill Sonata de Tartini—, su talento parece multiplicarse… pero a un costo psicológico altísimo. Lo que comienza como una oportunidad para destacar se convierte en una espiral de obsesión, visiones perturbadoras y decisiones cada vez más oscuras.

Una experiencia inquietante

Nocturne toma elementos clásicos del horror psicológico en escuelas de élite como Black Swan, Whiplash o The Perfection, pero los reinventa con un enfoque más íntimo y sobrenatural. La rivalidad entre hermanas, el deseo desesperado por reconocimiento y la presión constante por sobresalir generan un ambiente tenso que nunca se siente forzado.

Aunque el terror en esta película no proviene de los sustos convencionales, sí hay momentos perturbadores: escenas oníricas, símbolos demoníacos, pasajes de alucinación y una atmósfera creciente de paranoia. Juliet no solo pierde el control sobre su entorno, sino también sobre su propia mente, y Sweeney entrega una interpretación tensa, cruda y emocionalmente compleja que eleva el guion, incluso en sus momentos más predecibles.

El uso de la música clásica como hilo conductor también es brillante: piezas como el Concierto para piano No. 2 de Saint-Saëns cobran un nuevo significado cuando están rodeadas de ambición, celos y pactos oscuros. Aquí, tocar bien no es suficiente: hay que estar dispuesto a cruzar límites.

¿Vale la pena verla?

Absolutamente. Si te gustan los thrillers psicológicos con estética cuidada, actuaciones sólidas y un toque de lo sobrenatural, Nocturne es una adición imperdible a tu lista. No es perfecta ni pretende revolucionar el género, pero lo que logra en apenas hora y media es más que suficiente para dejarte inquieta.