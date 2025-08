¿Rompiendo patrones? José Eduardo Derbez hace ‘matching outfits’ con Tessa y su pareja demostrando su mejor faceta

José Eduardo Derbez ha demostrado que la paternidad puede ser sinónimo de evolución, compromiso y ternura. Conocido por su humor relajado y su carisma natural, el actor e hijo de Eugenio Derbez se ha consolidado como uno de los favoritos del público. Sin embargo, desde el nacimiento de su hija Tessa, fruto de su relación con Paola Dalay, ha dejado ver una faceta mucho más madura y entrañable, que ha capturado la atención de todos.

Un paseo familiar con estilo (y mucho amor)

El pasado 5 de agosto, José Eduardo, Paola y la pequeña Tessa visitaron la Granja Las Américas, en la Ciudad de México. La salida familiar no solo resultó en momentos adorables, sino que dejó claro que los Derbez-Dalay saben cómo coordinarse con estilo. La familia sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con atuendos en tonos tierra perfectamente combinados.

José Eduardo optó por un look relajado y funcional: camiseta color bordo oscuro, pantalones cargo de camuflaje en verdes y marrones, y una gorra a juego, ideal para el entorno rural. Paola eligió un conjunto monocromático en marrón y beige claro, mientras que la pequeña Tessa llevó un enterito beige que armonizaba con el atuendo de ambos. Este “matching outfit” no solo reflejó una estética visual, sino también una fuerte unidad familiar.

“Día de granja con la princesa”, escribió Paola en sus historias de Instagram, acompañando una selfie familiar que rápidamente generó reacciones positivas. En el perfil de Tessa también se compartieron postales del paseo. “Hoy fui a la granja con mis papás, ¡¡la pasé increíble conociendo a los animales!!”, se lee en una de las publicaciones.

Durante la visita, Tessa tuvo su primer contacto con diversos animales: intentó tocar a un cerdito, acarició un conejo y se acercó a un becerro.

Un papá presente, con reglas claras

Desde el nacimiento de su hija el 30 de junio de 2024, José Eduardo Derbez ha sido enfático en romper con algunos patrones de crianza del pasado. “Ser un papá presente, que sea ella como lo primero que está en mi vida, no tanto el trabajo, sino no perderme cosas importantes”, compartió en el pódcast La Magia del Caos de su hermana Aislinn Derbez.

El actor también ha hablado de su deseo de evitar “la toxicidad que de repente hay entre papás e hijos” y de cómo hoy valora cosas que antes no consideraba relevantes. “Ahorita sí hay muchas cosas que digo: ‘No pienso repetir esto, no pienso hacer lo otro’”.

Uno de los momentos más comentados fue cuando reveló la estricta condición que le impuso a su madre, Victoria Ruffo, para visitar a Tessa. “Si la quieres ir a visitar, pues visítala todo el día, toda la mañana, porque a las 7 ya se está metiendo a dormir”, dijo José Eduardo, señalando que no quiere que las visitas interrumpan la rutina de sueño de su hija.

Para José Eduardo, este tipo de límites no son señales de rebeldía, sino de una paternidad consciente. “Siento que a los papás... se les olvida que ellos también fueron papás”, reflexionó. Y añadió: “Yo ya no tengo a mis abuelos para preguntarles cómo era esa dinámica. Porque chance los papás te dicen una cosa y... ya no sé, ya no tengo con quién checarlo”.

Este nuevo capítulo en su vida no solo muestra a un José Eduardo más maduro, sino a un hombre dispuesto a escribir su propia historia como padre. Con su estilo relajado, humor característico y compromiso inquebrantable, está demostrando que ser un Derbez también puede significar romper patrones y construir nuevos modelos familiares.