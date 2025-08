“Perdón si no te llamé”: Cazzu reaparece tras no poder pagar su renta y poner en duda rancho de Nodal

Este 2025 ha sido un año de transformación para Cazzu. Tras un largo descanso para enfocarse en su maternidad y sanar tras la polémica separación con Christian Nodal, la cantante argentina regresó con fuerza al mundo de la música. Su álbum Latinaje marcó un giro valiente, alejándose del trap para abrazar sonidos tradicionales como mariachi, banda y baladas, reflejo de sus raíces latinoamericanas y su nueva etapa como madre.

Sin embargo, a pesar del éxito musical, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que abandonar la vivienda que compartía con su hija Inti porque no podía pagar la renta. Además, desmintió el rumor de que Nodal le habría dejado un rancho en Argentina tras su separación, lo que ha generado revuelo y opiniones divididas en redes sociales.

La lucha de Cazzu por un hogar propio

Durante meses se rumoró que Christian Nodal había comprado un rancho valuado en cerca de 5 millones de dólares, ubicado a una hora de Buenos Aires, para criar a su hija y como parte de un acuerdo económico tras la separación. El lugar, rodeado de naturaleza, con piscina y áreas de esparcimiento, fue descrito como un refugio de paz y lujo para la familia.

Según fuentes cercanas, dicho rancho habría sido cedido a Cazzu junto con una manutención para Inti. Sin embargo, la cantante dejó entrever en una entrevista reciente que nunca habitó esa propiedad y que su realidad económica actual no corresponde con lo que se especulaba.

En un sincero testimonio en el podcast El Flowcast de Héctor Elí, Cazzu confesó que tuvo que dejar el departamento donde vivía con su hija porque la renta se volvió insostenible. “Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar...”, relató con honestidad, dejando claro que no recibió un hogar como parte del acuerdo.

Prejuicios, discriminación y el reto de ser madre soltera

Además de la crisis económica, la trapera compartió una experiencia difícil con el arrendador, quien la trató con prejuicios basados en su apariencia y estilo de vida. “Cuando fui a entregar el departamento sentí un trato despectivo... necesitan que eso que representás encaje con lo que consideran correcto: drogas, maldad, desastre”, explicó.

Cazzu reflexionó sobre cómo ella y su amiga, la cantante Joaqui, han enfrentado discriminación al buscar casas para vivir, lo que añade una capa más a sus desafíos personales.

A pesar de todo, la artista se mantiene firme con un objetivo claro: “Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho”, aseguró con determinación, dejando claro que la maternidad y la independencia son prioridades.

La inesperada reaparición en redes sociales y un mensaje que dio mucho de qué hablar

Pocos días después de sus declaraciones, Cazzu reapareció en Instagram compartiendo una serie de imágenes y videos que mostraban momentos personales, como una sesión para la edición argentina de la revista Marie Claire, y paseos con su hija.

En la descripción de la publicación escribió: “Perdón si no te llamé, es que me acuerdo de tu carita pero tu nombre me lo olvidé.”

Este mensaje, que muchos interpretaron como una indirecta o una metáfora sobre su situación personal, causó revuelo entre sus seguidores, quienes empatizaron con la vulnerabilidad y fuerza que transmite.

En una de las imágenes, la cantante también dejó ver la frase de un libro en la que se lee: “en la escena podemos prometer y cumplir; en la vida, no”, la cual internautas también asumieron como una indirecta para Nodal frente a su falta de compromiso.

Aunque ni Christian Nodal ni Cazzu han aclarado públicamente el tema del rancho, las declaraciones recientes de la cantante y sus publicaciones en redes sociales han encendido la conversación sobre los retos económicos que enfrenta, a pesar del éxito artístico, así como sobre la situación de los acuerdos legales entre ambos.