Papás de Wendy Guevara reaccionan a su video íntimo: “me da pena hablar”

Wendy Guevara fue víctima de un delito sexual, pues sin su consentimiento, se filtró un video de ella manteniendo relaciones sexuales. La situación se volvió viral en internet, abriendo paso a opiniones y críticas. De esta manera, los papás de la influencer, a quienes les costó trabajo aceptar su identidad de género, rompieron el silencio al respecto.

En las historias de Instagram de Wendy Guevara se publicó un video de ella manteniendo relaciones sexuales con un hombre que fue señalado como Abraham Medina, que se desempeña como bailarín exótico. Cabe destacar que este material que rápidamente se comenzó a difundir en redes sociales, fue publicado sin el consentimiento de la creadora de contenido.

Diversos colegas de la industria del espectáculo demostraron su apoyo a Wendy en estos momentos difíciles, quienes solicitaron evitar la difusión del contenido íntimo. Por su lado la creadora de contenido reaccionó con seguridad y firmeza, sin dejar que la situación la sobrepase.

¿Qué dijeron los papás de Wendy Guevara sobre su video filtrado?

Durante una entrevista con Adela Micha, Wendy Guevara reveló detalles acerca del asalto que sufrió y por el que le robaron el teléfono que contenía material explícito. Asimismo, habló de la reacción de sus papás al enterarse de la noticia; no obstante confesó: “ni he hablado con mi mamá, me da pena hablar con mi mamá”.

A pesar de que la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ no ha hablado con su mamá al respecto, aseguró que su papá le envió un mensaje de aliento que le llegó al corazón, tomando en cuenta el trabajo que le costó aceptar su identidad de género.

“Quiero decirte que te quiero mucho y que eres una persona muy chin… y trabajadora. No me importa lo que haya pasado. No voy a ver el video. Todos tenemos relaciones, tú no le debes nada a nadie. No eres casada ni tienes un compromiso con nadie. Tú sigue trabajando tranquila”, fue el mensaje que recibió de su padre.