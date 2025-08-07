Esta película cruda y honesta desmonta el mito del amor perfecto y te hará cuestionar tus propias relaciones

Vivimos en una era donde el amor se parece más a un algoritmo que a un sentimiento espontáneo. Queremos pareja, sí, pero con ciertos filtros: estabilidad financiera, compatibilidad ideológica, metas alineadas, inteligencia emocional, atractivo físico, y -si queda espacio- un poco de magia.

En este contexto, llega Materialists, el nuevo proyecto de Celine Song (Past Lives), una película que no solo cuenta una historia: te confronta, te sacude y desmonta nuestras ideas más cómodas sobre el amor, la estabilidad y lo que creemos merecer.

Cuando el amor se parece más a un negocio

Materialists Una cinta que muestra las complejidades de las relaciones modernas (A24)

Materialists llega con un triángulo amoroso clásico, pero con un enfoque que lo cambia todo. Lucy (interpretada por Dakota Johnson) es una matchmaker que ha convertido el amor en una transacción profesional. Junta parejas usando filtros como ingresos, altura y apariencia. Ayuda a todos, menos a sí misma.

Cuando Harry (Pedro Pascal), un millonario encantador, le ofrece una vida de estabilidad y lujo —justo lo que Lucy siempre creyó merecer por todo su esfuerzo—, ella entra en crisis. No porque él no sea suficiente, sino porque no se siente merecedora de ese “premio”. De pronto, lo que parecía el sueño se convierte en un espejo incómodo. ¿Lo quería por él o por lo que representaba?

En el otro extremo está John (Chris Evans), su exnovio, alguien emocionalmente disponible pero sin dinero ni estatus. Lucy lo dejó porque no podía darle la vida que creía merecer, pero años después, la conexión sigue viva. Y aunque él no ha cambiado, ella regresa, dejando en el aire la gran pregunta: ¿qué pesa más en el amor, la seguridad o la conexión emocional?

El amor como una lista de requisitos

La película funciona como una crítica aguda -aunque disfrazada de comedia romántica- al amor moderno. Expone cómo muchas veces nuestras decisiones afectivas están más guiadas por lo que creemos que “debería ser” que por lo que realmente sentimos. Queremos amor, pero también queremos que venga envuelto en éxito, belleza y validación social.

Y ahí está lo incómodo de Amores Materialistas: todos los personajes parecen actuar según un guión social invisible. Lucy es tan parte del sistema que vende como sus propios clientes. Incluso Harry, el hombre ideal, parece verla como un trofeo perfecto para cumplir con las expectativas de su entorno.

La historia, ambientada en una elegante pero caótica Nueva York, explora lo que muchos vivimos en silencio: esa sensación de estar eligiendo pareja no desde el amor, sino desde el miedo a quedarnos atrás, a no encajar, a no cumplir con lo que se espera de nosotros.

Una película que incomoda porque dice la verdad

Materialists no es la típica comedia romántica. No hay besos bajo la lluvia ni finales fáciles. En su lugar, hay contradicciones, inseguridades y elecciones dolorosas que no duelen desde el corazón sino desde el ego.

Con actuaciones sólidas, un guión que provoca conversación y una mirada honesta al amor contemporáneo, esta película se perfila como una de las más comentadas del año. Y no porque tenga respuestas, sino porque desata muchas preguntas. ¿Es suficiente el amor sin estabilidad? ¿Es la estabilidad sin amor una condena disfrazada de éxito?¿Estamos eligiendo pareja o comprando compañía?