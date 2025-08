Regina Murguía, integrante del popular grupo JNS, ha sido diagnosticada con cáncer de colon. Según revelaron sus compañeras de banda, la artista se sometió a una intervención quirúrgica para retirarse unos pólipos intestinales que se habían detectado previamente.

¿Qué tipo de cáncer tiene Regina Murguía y qué tan grave es?

Fue durante esta operación que se confirmó el diagnóstico de cáncer, una noticia que tomó por sorpresa a la cantante y a sus seres queridos. Afortunadamente, el diagnóstico se hizo en una etapa temprana, lo que permitió que el cáncer fuera extirpado por completo durante la misma cirugía.

JNS JNS / Foto: Instagram @grupojns

Regina Murguía, quien se pronunció en sus redes sociales, han confirmado que la operación fue un éxito. Aunque el proceso no ha sido sencillo, la cantante se encuentra actualmente en recuperación y ha compartido un mensaje de esperanza y gratitud, celebrando lo que llama una segunda oportunidad.

El estado de salud de Regina Murguía es favorable, después de la cirugía, la cantante ha estado en reposo en Mérida para recuperarse al lado de su familia, por lo cual se espera que su regreso a los escenarios ocurra pronto.

Por su parte, en sus cuentas de redes sociales, Regina Murguía compartió una emotiva publicación para compartir detalles sobre el proceso por el que ha atravesado a raíz de su diagnóstico, señalando la importancia que ha tomado al priorizar su salud.

“Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud. Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos”.

Finalmente, la artista agradeció el apoyo de su círculo cercano, señalando que está lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida.

“Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañado, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar. La vida es hoy”.