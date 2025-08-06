Filtran videos y fotos íntimas de Fati Vázquez, amiga cercana de Lamine Yamal

(Captura de pantalla de publicaciones realizadas en Instagram por @ fativazquezd )

Fati Vázquez suma más de medio millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram

Fati Vázquez, quien trabaja como modelo y creadora de contenido, alcanzó gran notoriedad en las redes sociales después de que se compartieran varias imágenes en las que aparece junto al futbolista español Lamine Yamal.

Los usuarios de internet continuaron generando hipótesis acerca de las personas implicadas, llegando incluso a afirmar que tienen una relación amorosa. Tras la controversia generada, la gente en línea empezó a indagar más acerca de la vida personal de Vázquez.

Entre las publicaciones, la gente encontró videos del youtuber MostopapiTV, quien realizó una entrevista a la amiga del futbolista en una serie de clips titulada ‘HABITOS’.

Durante las conversaciones, los españoles compartieron información sobre su vida personal, pero también se enteraron de que Fati poseía una cuenta en el conocido sitio OnlyFans.

Publican material visual personal de Fati Vázquez

Aunque esta mujer cerró su cuenta en la plataforma azul, algunas personas han vuelto a publicar el contenido, lo que permite que esté disponible en varios lugares. Es crucial destacar que compartir contenido íntimo sin consentimiento podría constituir un delito.

Fati Vázquez, una creadora de contenido digital de España, ha alcanzado reconocimiento en el ámbito online, destacándose particularmente en sitios como YouTube e Instagram. Nació en 1995 en A Pobra do Caramiñal, Galicia.

En 2016, la mujer de 30 años alcanzó la notoriedad con la publicación de su primer video en YouTube. Aunque al principio trabajó como azafata de vuelo, decidió abandonar esta carrera para enfocarse completamente en el mundo de las redes sociales. En sus cuentas, Fati ofrece contenido vinculado a su vida saludable, rutinas de ejercicio, recomendaciones nutricionales y vivencias personales.

Además de su labor como generadora de contenido, Fati Vázquez también ejerce de escritora. Lanzó un libro llamado “Y que vengan a por mí”, en el que relata su vivencia personal relacionada con el acoso escolar en su adolescencia. A través de esta publicación, intenta asistir a individuos que hayan experimentado situaciones parecidas, lo que le ha facilitado establecer una conexión emocional con una buena parte de su público.