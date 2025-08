Yanin de MasterChef subió misterioso video a TikTok horas antes del choque que le costó la vida

La comunidad en redes sociales se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Yanin Campos, exparticipante de la cuarta temporada de MasterChef México, quien falleció el pasado 4 de agosto luego de permanecer varios días hospitalizada debido a un fuerte accidente automovilístico. La joven, de 38 años y originaria de Chihuahua, también era enfermera y creadora de contenido para adultos en OnlyFans.

Yanin Campos dejó una huella importante en la televisión y redes sociales mexicanas. Su paso por MasterChef México, junto a los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera y Benito Molina, la catapultó al ojo público, pero fue su autenticidad lo que le ganó el cariño de miles.

Este es el último video que publicó en TikTok Yanin Campos de MasterChef México

La noticia ha causado gran conmoción entre sus seguidores, quienes han acudido en masa a sus redes sociales en busca de confirmación. En TikTok, plataforma en la que Yanin era muy activa, su último video se ha convertido en un espacio de despedida para sus fans.

Publicado tres días antes de su muerte en su cuenta oficial (@yaninchefmx), el video ya acumula casi tres mil comentarios y más de 200 mil vistas, muchos de ellos expresando incredulidad y tristeza por su partida.

¿Qué dijo Yanin Campos en su último video publicado en TikTok?

“ACABO DE VER QUE FALLECIÓ, ¿ES VDD???? AY NO PUEDE SER, ¿POR QUÉ? ELLA ME CAÍA MUY BIEN”, “No manches, el último video que dejaste y pensar que venimos a tu perfil a mirarlo, pero no de esa manera”, son algunas de las reacciones que se leen entre los mensajes que sus seguidores han dejado.

El contenido del video es una muestra del estilo sarcástico y directo que caracterizaba a Yanin Campos. En él, hace lip sync de un audio que menciona: “En algún lugar del mundo hay alguien que está viendo tu perfil así (hace muecas de desagrado), y creando cuentas falsas para volver a ver tu perfil así (hace muecas de desagrado nuevamente). Y qué rico, ¿no? ¡Qué rico eso! ¿No?”, una crítica clara hacia los haters.

La descripción del video también deja entrever su personalidad irreverente: “Que nunca se acaben los fans incógnitos porque ayudan con las vistas”, escribió la exparticipante de MasterChef México.