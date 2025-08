Se confirman más videos íntimos de Wendy Guevara; ya hay uno en redes

Wendy Guevara, ganadora de “La Casa de los Famosos México”, confirmó que existen más videos íntimos suyos luego de que en redes sociales comenzara a circular un material comprometedor filtrado sin su consentimiento.

Durante una entrevista en vivo, la influencer reaccionó a la situación con la franqueza que la caracteriza, reconociendo que tiene más archivos personales en su teléfono y que no le avergüenza lo que pueda difundirse:

“Claro, ya sé quién es, pero ya ves que uno tiene en su galería fotitos, videitos, yo soy puerquita, y ya saben que siempre lo he platicado toda mi vida, me gusta, me grabo con uno y con otro, así pasa”...

“Violan tu privacidad, pero ya saben que no me da pena nada, mejor si me ven por ahí o hacen algo con eso pues disfrútenlo, yo no tengo miserias que mostrar, yo muestro buenas cosas”, reveló Wendy Guevara.

Filtración, robo y advertencia

La filtración original ocurrió tras el robo de su teléfono celular durante un asalto, hecho que también fue documentado por la creadora de contenido. El primer video fue publicado directamente desde su cuenta oficial de Instagram, lo que indica que el dispositivo aún estaba comprometido.

Aunque en un inicio Wendy aseguró que no quería desgastarse emocionalmente con denuncias, ahora ha dado marcha atrás y anunció que tomará medidas legales contra quien resulte responsable, amparándose en la Ley Olimpia.

¿Qué dice la Ley Olimpia?

En Ciudad de México, la Ley Olimpia contempla penas de hasta seis años de prisión y multas de más de 100 mil pesos para quien difunda contenido íntimo sin autorización.

Además, la ley también sanciona a quienes repliquen, compartan o incluso almacenen el material no autorizado.