¿Qué reveló el acta de defunción de Ozzy Osbourne? La causa de su muerte sale a la luz

El músico y figura de la televisión, Ozzy Osbourne, murió el martes 22 de julio a los 76 años, rodeado de su familia. “Con una tristeza que las palabras no pueden expresar, anunciamos que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos privacidad en este momento”, compartió su familia en un comunicado en su momento.

Ese mismo día, un portavoz del Thames Valley Air Ambulance confirmó que un helicóptero fue enviado para brindar atención crítica cerca de Chalfont St Giles. Según Daily Mail, el equipo de paramédicos estuvo más de dos horas intentando salvar al cantante en su domicilio.

última presentacion de Ozzy “ Back to the beginning 2025”

La despedida final se realizó el 30 de julio en Birmingham, su ciudad natal, donde Sharon Osbourne, sus hijos Louis, Aimee, Kelly y Jack, le dijeron adiós durante un emotivo funeral.

Semanas antes, Ozzy ofreció su último concierto el 5 de julio durante el show de despedida de Black Sabbath, donde apareció sentado en un trono. Fue su primera actuación con la banda en 20 años y también la última.

Osbourne vivió varias complicaciones de salud en los últimos años. En 2003 fue diagnosticado con Parkinson, aunque lo hizo público hasta enero de 2020. “No es una sentencia de muerte”, aseguró entonces.

¿De qué murió?

De acuerdo con su acta de defunción, obtenida por The New York Times y The Sun, Ozzy Osbourne falleció debido a un “paro cardiaco fuera del hospital” y un “infarto agudo de miocardio”. También se enlistan como causas asociadas la enfermedad arterial coronaria y el Parkinson con disfunción autonómica.

Fue su hija Aimee Osbourne quien registró oficialmente el acta en Londres, días después del deceso del ícono del heavy metal.