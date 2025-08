Wendy Guevara reacciona a la filtración de su video íntimo; ¿habrá demanda?

Wendy Guevara confirmó este domingo la veracidad del video íntimo que subieron a su cuenta de Instagram.

Luego de que en las últimas horas apareciera un video privado de la influencer y que desapareciera casi de inmediato, Wendy confirmó este domingo en su canal de Youtube que las imágenes son reales.

Además informó que habló con Televisa acerca de la invasión a la privacidad que sufrió.

Wendy Guevara reacciona a la filtración de su video íntimo

A través de una transmisión en vivo, la influencer trans confirmó que el video se filtró tras el robo que sufrió hace unos días.

“Se metieron a mi Instagram, y de mi Instagram lo subieron, ahorita Marcela ya me cambió todas las claves y estaba un perfil ahí adentro que vimos ahorita”, declaró.

Sobre las imágenes que circulan en las redes sociales dijo que es algo que hacemos todos sin embargo a ella violaron su privacidad.

¿Televisa castigará a Wendy Guevara por video íntimo?

Wendy también contó a sus seguidores que ya habló con Televisa acerca de este tema y le dijeron que no es la primera ni a última celebridad a la que le filtran sus videos íntimos.

“Hablé con mis jefes aquí de la chamba y todo, yo pensé que me iban a regañar o algo y me dijeron: -no eras la primera que te ha pasado, no te sientas protagonista-”.

En su video Wendy no aclaró si piensa tomar acciones legales en contra de la persona que subió su video íntimo.