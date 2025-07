Una incómoda pero brillante fábula de horror: así es Together y su visión del amor tóxico

Desde que The Substance, protagonizada por una aterradora y brillante Demi Moore, arrasó en festivales y entregas de premios más prestigiosas de cine con su violenta crítica al culto a la juventud y al cuerpo femenino, el body horror ha vuelto a la conversación cinéfila con fuerza. Este no es un género para estómagos débiles: implica ver cómo lo físico se deforma, se contorsiona, se corrompe y, sin embargo, detrás de todo lo visualmente grotesco, suele esconderse una crítica social potente. Así ha sido desde The Fly de David Cronenberg hasta Titane, Possessor o la ya mencionada The Substance.

Pero no todas las propuestas necesitan recurrir al shock visual extremo. Together, la ópera prima del director Michael Shanks, apuesta por un camino diferente: el horror corporal como metáfora de la codependencia emocional, sorprendentemente envuelto en tintes de comedia ácida que acentúan aún más lo absurdo (y doloroso) de amar demasiado.

Together Una metáfora grotesca sobre la codependencia disfrazada de historia de amor. (Diamond Films)

Protagonizada por Alison Brie y Dave Franco -quienes, además de actuar como pareja en crisis, están casados en la vida real-, Together es un viaje irreverente y emocional que parte de lo cotidiano para volverse pura pesadilla.

¿De qué va la historia?

Millie (Alison Brie) y Tim (Dave Franco) deciden dejar atrás la ciudad y mudarse a un pequeño pueblo con la esperanza de rescatar su relación, que después de una década juntos, ha comenzado a deteriorarse hasta convertirse en una rutina estancada más que en un vínculo amoroso.

Ella, una maestra comprometida, ve en este nuevo comienzo la oportunidad no solo de sanar su relación, sino también de reconectar con su vocación en un entorno más humano. Él, un músico frustrado, vive sumido en una crisis existencial que lo aleja cada vez más de sus sueños y de su novia.

Together ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión de estar con quien amas? (Diamond Films)

Para ambos, el cambio representa una última apuesta: un intento desesperado por recuperar la chispa, la intimidad y el propósito. Pero lo que parecía un camino hacia la sanación pronto se transforma en una experiencia asfixiante, donde la conexión entre ellos adopta formas cada vez más cuestionables.

Cuando estar juntos es una maldición

A pesar de una premisa aparentemente simple, Together evoluciona rápidamente hacia lo desconcertante y es que, tras quedar atrapados por accidente durante una noche en una misteriosa cueva, algo cambia en ellos. Una fuerza inexplicable comienza a alterar su vínculo de manera grotesca, al punto de que sus cuerpos empiezan a “fusionarse”, como si una presencia invisible los obligara a permanecer juntos, sin importar el dolor físico ni el sufrimiento emocional que eso conlleva.

Together Una comedia retorcida sobre la ansiedad de estar en pareja. (Diamond Films)

Aquí es donde comienza lo verdaderamente brillante detrás de esta cinta: la asquerosidad de ver sus cuerpos unidos no es solo un recurso grotesco del género, sino una potente metáfora de la codependencia. La situación puede desatar risas -incómodas- cuando lo ridículo se mezcla con lo escalofriante, y la cinta acierta al retratar la ansiedad, el abandono y la necesidad tóxica del otro.

Una pareja real y retorcida

Alison Brie y Dave Franco son, sin duda, uno de los mayores aciertos de esta cinta. La química entre ambos es innegable; sus diálogos fluyen con la naturalidad y tensión propias de una pareja real en crisis, logrando transmitir tanto la fragilidad como la complicidad de su relación.

Además, su complicidad se extiende al humor ácido y retorcido que aporta capas adicionales de autenticidad y profundidad a sus personajes.

En definitiva, Together no es una película para todos, pero su propuesta resulta mucho más inteligente de lo que su apariencia grotesca podría sugerir. Aunque recurre a imágenes impactantes, lo que realmente incomoda es la pregunta: ¿Qué tanto de ti estás dispuesto a perder por estar con alguien?