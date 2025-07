“Espero no la estén editando”: Jacky Bracamontes causa indignación por esta foto con sus hijas

Una vez más, Jacky Bracamontes volvió a estar en el ojo del huracán por este gesto con sus hijas, y es que en el pasado, la famosa conductora de televisión y su esposo, generaron una ola de críticas en su contra por diversos gestos con las pequeñas que usuarios condenaron.

Vale recordar que la conductora ha sido observada por los internautas y no solo eso, cuestionada por su forma de crianza, luego de que, en 2022, recibiera críticas por maquillar en exceso a sus hijas para un recital escolar, con labios rojos y dramáticas pestañas.

Mientras tanto, en 2024, su esposo, Martín Fuentes fue criticado por subir un video donde enseñaba a sus hijas a lanzarse desde un balcón a una alberca sin medidas de seguridad; un acto que muchos consideraron como irresponsable, al mismo tiempo que los usuarios se cuestionaron el rol de Jacky Bracamontes como madre ante la influencia de este tipo de comportamientos.

Jacky Bracamontes presumió sus vacaciones familiares en Japón. Instagram: @jackybrv (Instagram: @jackybrv)

Anteriormente, en 2020, una situación similar se generó cuando su hija Renata fue maquillada para un espectáculo de Disney on Ice. Los comentarios resaltaron lo inapropiado de aplicar maquillaje profesional a una niña tan pequeña.

Jacky Bracamontes presume sus vacaciones desde la playa con su familia

Tras semanas de trabajo en Miami y su participación en Miss Universe Latina 2025, Jacky Bracamontes sorprendió a sus cinco hijas en la playa durante las vacaciones familiares.

Esto sucede tan solo unos días después de que su esposo, Martín Fuentes, grabara el emotivo momento en el que las niñas lloran de alegría al verla llegar por sorpresa desde el mar, describiéndola como “una sirena del mar” que ascendía entre olas.

En una reciente publicación en Instagram, Jacky Bracamontes presumió unas relajantes vacaciones en la playa junto a su familia, disfrutando del sol, la arena y el mar. A través de historias y fotografías, la actriz compartió momentos soleados con un estilo de vida lujoso y despreocupado, lo que rápidamente atrajo la atención de seguidores y medios.

El gesto de Jacky Bracamontes que indignó a los internautas

Jacky Bracamontes volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una postal desde la playa junto a sus cinco hijas: Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula; todas, luciendo trajes de baño coordinados de la marca Barú Swimwear. La imagen, cuidadosamente estilizada, muestra a la feliz familia disfrutando del mar, pero también ha provocado reacciones encontradas en redes sociales por un detalle que no logró pasar desapercibido entre los internautas.

Mientras muchos seguidores aplauden la complicidad y el estilo de la familia, otros han manifestado su preocupación por lo que consideran una exposición innecesaria de las menores. Algunos comentarios apuntan a que, si bien la imagen es estética, podría alimentar una dinámica de presión por mantener una imagen pública perfecta desde temprana edad.

Entre los comentarios de los internautas, acusaron de exponer a las pequeñas y no solo eso, incluso de editar su figura siendo solo unas niñas.

“Muy lindas, pero no soy de la idea de exponer a las hijas en redes sociales. No sé sabe quién tenga malas intenciones, mejor evitar subír fotos de los hijos”, “no deberías exponer a tus niñas en traje de baño, en redes sociales, los tiempos ya no están para eso, hay gente enferma”, “¿Editaste el cuerpo de tus hijas?“, ”espero no la estén editando".