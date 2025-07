“Tiene un demonio dentro de él”: Mhoni Vidente impacta con fuerte revelación sobre este famoso

Hace algunos días atrás el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández indignó a las redes tras subir un video a través de redes sociales donde lanzó un mensaje machista.

Chicharito causa indignación con mensaje hacia las mujeres

“Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres”, comenzó diciendo en el registro.

Tras esto, agregó que “no le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombreque lo único que quiere es verlas felices, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”.

Pero eso no fue lo único, ya que también envió un mensaje hacia los hombres: “Estamos fallando en la falta de compromiso, poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas”.

Pero finalmente, sus últimas palabras fueron nuevamente hacia las mujeres. “Pero ustedes mujeres tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado”, expresó.

Mhoni Vidente y sus palabras tras mensaje del “Chicharito”

La reconocida pitonisa cubana se refirió a este tema en su espacio habitual en El Heraldo de México, indicando sobre el futbolista que “se siente coach de vida”. “Ha metido nada más un solo gol desde que llegó a las Chivas y ya va para cuatro temporadas”.

“Él puede decir, hacer, comentar, lo que quiera, pero no caer en agresión contra la mujer”, expresó.

“Le hizo mucho daño el coach que tuvo. Le destruyó la vida matrimonial, le destruyó la vida futbolística y le destruyó la vida personal”, manifestó.

Sobre sus repudiadas palabras, señaló que “esos comentarios son muy misóginos y muy fuertes”.

Por último, Mhoni Vidente volvió a referirse al tema, afirmando que el jugador “hizo un ritual (...) y bajó un espíritu. Estoy en que Chicharito tiene un demonio dentro de él, un espíritu muy oscuro que está perdiendo completamente la coordinación, el centrarse completamente en la vida y necesita ayuda profesional”.