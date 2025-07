Video: Ángela Aguilar y sus amigos molestan a fans en pleno concierto de Nodal

Una polémica más se suma a la lista de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues un video en el que la intérprete de ‘Qué agonía’ incomoda a los fanáticos de su esposo en pleno concierto comenzó a circular en redes sociales, generando un sinfín de reacciones en las que se critica la actitud de la hija de Pepe Aguilar.

Acompañada de sus amigos, Ángela Aguilar asistió a un concierto de Christian Nodal, mismo en el que permaneció parada durante todo el show, generando la incomodidad de los fanáticos presentes a los que la cantante les tapaba la visa. De esta manera, un hombre le pidió que se sentara, sin embargo hizo caso omiso y continuó de pie.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen de Getty Images

Critican duramente a Ángela Aguilar en concierto de Nodal

El video de lo sucedido fue compartido por la cuenta de X ‘La Tía Sandra’, quien colocó la descripción: “Por querer demostrar que es la fan número uno de Nodal, Ángela y su amiga se la pasaron de pie tapando la visibilidad de las personas de atrás. No permitió que el hombre detrás de ellas, que pagó su boleto como todos, pudiera disfrutar el show”.

“Tache por grosera, a pesar de la petición, ambas siguieron de pie todo el concierto. Qué falta de respeto”, agregó.

La situación generó una gran cantidad de comentarios negativos dirigidos a Ángela Aguilar: “El hombre tuvo la culpa, a quién se le ocurre ir a un concierto de Nodal”, “El problema no es Ángela, es quién va a pagar un boleto por ver a Nodal cantando covers. ¡Qué oso!”, “Ahora que le reembolsen su boleto al chico”, “El dinero no da disciplina ni educación”, “Es nefasta, no respeta al público”, “Le hubieran echado cerveza” y “No es ser fan, es ser lucida y querer robarse la atención del artista”.